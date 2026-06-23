Минимальная зарплата несовершеннолетних: нормы и сколько платят

Подросток за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, какие условия выплаты заработной платы несовершеннолетним работникам действуют в Украине в 2026 году. Для лиц, не достигших возраста трудоспособности, предусмотрены определенные льготы по сравнению со взрослыми гражданами.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Управления инспекционной деятельности в одной из областей.

Какие правила действуют в сфере оплаты труда несовершеннолетних

Граждане, не достигшие 18 лет, в трудовых правоотношениях приравниваются по правам к совершеннолетним, а в вопросах охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда им предоставляется право на льготы, установленные законодательством Украины.

Заработная плата несовершеннолетних и сокращенное рабочее время

По данным инспекции, несовершеннолетние работники трудятся меньшее количество часов, чем совершеннолетние.

Они имеют право на сокращенное рабочее время:

для лиц от 16 до 18 лет — до 36 часов в неделю;

для лиц от 15 до 16 лет — до 24 часов в неделю;

для учащихся от 14 до 15 лет на время каникул — до 24 часов в неделю.

Кроме того, несовершеннолетние имеют преимущества: при выполнении полной нормы труда им предоставляется право на оплату в том же размере, что и взрослым.

Оплата сдельной работы

В случае сдельной формы оплаты труда к несовершеннолетним применяются те же суммы, что и к взрослым работникам. При этом предусмотрена соответствующая доплата за сокращенную продолжительность рабочего времени.

Заработная плата для учащихся и студентов

Согласно правилам, учащимся школ, учреждений профессионально-технического образования и профессионального предвузовского образования, работающим в свободное от учебы время, должна выплачиваться заработная плата пропорционально отработанному времени или в зависимости от объема выработки. Также они имеют право на дополнительные доплаты.

Какую минимальную зарплату гарантирует закон

По данным Управления, заработная плата для несовершеннолетних работников при полноценном выполнении месячной или часовой нормы труда не может быть меньше гарантированного законодательством размера минимальной заработной платы.

По состоянию на январь 2026 года минимальная зарплата в Украине была установлена на следующем уровне:

8 647 грн — гарантированная сумма за месяц;

52 грн — гарантированный размер в час.

С какого возраста могут работать несовершеннолетние

В соответствии со статьей 188 Кодекса законов о труде (КЗоТ), работодатели могут принимать на работу граждан, достигших 16 лет.

Если речь идет о более младшем возрасте, то необходимо соблюдать определенные правила. В частности, 15-летнего гражданина можно устроить на работу при получении письменного согласия одного из родителей или лица, их заменяющего.

Прием на работу граждан с 14 лет возможен при одновременном соблюдении следующих условий:

несовершеннолетний учится;

выполняет работу, не наносящую вреда здоровью;

работа не нарушает процесс обучения (в свободное время);

дано согласие одного из родителей или лица, их заменяющего.

В период военного положения работодатель может устанавливать при приеме на работу испытательный срок для любой категории граждан, в том числе несовершеннолетних.

Такие работники имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день, который можно брать в удобное время, однако в период военного положения оплачиваемый отпуск может предоставляться только в течение 24 календарных дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, изменится ли в июле минимальная заработная плата в стране. Согласно закону, в течение этого года предприятия обязаны применять минимальную зарплату, установленную законом о государственном бюджете. Ниже этого уровня должностной оклад быть не может.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы просят в петиции изменить правила начисления зарплат для госслужащих, должностной оклад которых может достигать 124 800 грн. По их мнению, во время войны заработная плата должна зависеть от эффективно выполненной работы. Также считают целесообразным сократить штат госорганов.