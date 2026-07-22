Минимальная пенсия вместо заслуженной: кому грозит и как избежать

Пожилые женщины, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинские граждане, стоящие на пороге выхода на "заслуженный отдых", могут столкнуться с ситуацией, когда вместо заработанной пенсии им могут гарантировать лишь минимальную. Такое может произойти из-за невозможности подтвердить полный страховой стаж и незнания, как действовать в подобных случаях.

Об этом рассказывают юристы "Бесплатной юридической помощи", передают Новини.LIVE.

Почему назначают минимальную пенсию вместо заслуженной

На правовом портале описали подобную ситуацию, когда женщине вместо заслуженной пенсии назначили минимальную, поскольку она не смогла подтвердить весь стаж.

Гражданка работала на заводе, который со временем был признан банкротом, и увольнение произошло с нарушением установленного порядка (не был издан приказ об увольнении, не была сделана запись в трудовую книжку и не был произведен окончательный расчет). Такие обстоятельства не позволили подтвердить стаж, что в итоге негативно сказалось на размере пенсии.

Женщина обратилась к юристам, которые направили запросы ликвидатору завода и в местный архив. Выяснилось, что документы завода не были переданы на хранение в архив, однако ликвидатор не отреагировал на просьбу об оформлении увольнения работницы и внесении записей в трудовую книжку.

После этого юристы обратились в суд с просьбой признать трудовые отношения с предприятием прекращенными и внести соответствующую запись в трудовую книжку.

В итоге суд признал трудовые отношения с заводом прекращенными с 30 марта 2013 года, благодаря чему женщина получила право обратиться в ПФУ для перерасчета пенсии.

Как действовать для восстановления стажа для пенсии

По словам юристов, нормы законодательства предусматривают механизм, позволяющий официально подтвердить периоды работы и восстановить неучтенные годы страхового стажа. Это возможно даже в том случае, если работодатели вообще не заключали трудовые договоры и не уплачивали Единые социальные взносы (ЕСВ).

Украинские суды активно рассматривают споры по вопросам установления факта работы сотрудника, с которым не заключались трудовые договоры.

В соответствии со ст. 232 Кодекса законов о труде (КЗоТ), работники могут обратиться в суд с просьбой:

признания факта трудовых отношений;

установления периода фактической работы;

обязать предприятие оформить трудовые отношения;

обязать компанию внести информацию в трудовую книжку.

Как следует из ст. 235 КЗоТ, если будет установлен факт работы без заключенного договора, суд обяжет признать трудовые отношения и установить точный период работы (месяцы/годы).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд уточнил правила зачисления стажа для пенсии в различных ситуациях. Там обнародовали исчерпывающий список документов для подтверждения стажа безработными, студентами и военнослужащими. Также была разъяснена разница между страховым и трудовым стажем.

Еще Новини.LIVE писали, что в августе некоторые категории граждан получат пособие к пенсии. Сумма выплат будет зависеть от конкретного статуса, в частности, некоторым выплатят 650 грн. Рассчитывать на такие доплаты смогут родственники погибших или ветеранов войны, а также погибших защитников в случае, если они вступили в повторный брак.