Мінімальна пенсія підвищеного рівня — хто отримує в Україні 6 тис. грн

Жінка похилого віку з дитиною.Фото: Freepik

Діти загиблих військовослужбовців мають право на підвищену мінімальну пенсію у 2025 році. Українське законодавство прагне максимально захистити родини загиблих бійців, надаючи стабільні та підвищені виплати, що перевищують стандартну мінімальну пенсію більшості громадян.

Про особливості надання пенсій такій категорії розповідає редакція Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Право дітей на підвищену мінімальну пенсію у 6 тис. грн

Держава гарантує, що розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за встановлені мінімальні межі, для дітей загиблих військовослужбовців. Відповідне питання регулює закон №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з нормами документа, виплати мають здійснюватися окремо кожному члену родини, який має право на пенсію. Так, якщо йдеться про кілька дітей, то кожній дитині гарантована своя частка не менше мінімуму до повноліття. Зокрема, для студентів денних форм навчання підтримка має тривати довше.

Розмір виплати визначається як частка від грошового забезпечення військового на момент його смерті чи загибелі.

Сума залежить від кількості дітей у родині:

у розмірі 70% від зарплатні — якщо йдеться про одну дитину;

у розмірі 50% від зарплати — якщо в родині двоє і більше дітей.

Тривалість отримання виплат:

діти до 18 років (повноліття);

діти до 23 років, якщо дитина навчається у профтехучилищі чи закладі вищої освіти на денній формі.

У 2025 році держава гарантує, що кожна дитина загиблого бійця повинна отримувати не нижче 6,1 тис. грн щомісяця, навіть якщо розрахована частка вийшла меншою. Тоді як звичайна мінімальна пенсія громадян в Україні становить 2,36 тис. грн.

Пенсія також передбачена для інших членів родини. Право надане батькам, дружині чи чоловіку загиблого військовослужбовця/ці. Йдеться про нарахування виплат за дотримання таких умов:

розмір становить 70% від грошового забезпечення військового;

мінімальна гарантована сума у 2025 році дорівнює 7,8 тис. грн на місяць.

Оформлення пенсійних виплат для дітей

У разі появи права у дітей на пенсію у зв'язку з втратою годувальника необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду. Потрібно зібрати такий пакет документів:

свідоцтво про народження (на всіх дітей);

свідоцтво про смерть військового;

документи про підтвердження родинних зв’язків (це може бути свідоцтво про шлюб/рішення суду про встановлення опіки);

документи про навчання з навчального закладу для дітей, яким більш ніж 18 років;

довідка щодо грошового забезпечення військового на час загибелі (видає військова частина);

інші документи за законодавством (зокрема, рішення суду чи органів соцзахисту у спірних питаннях).

Раніше повідомлялося, що у ПФУ уточнили особливості надання пенсій з інвалідності. Українцям пояснили, який потрібен страховий стаж та документи цього року.

Також ми розповідали, що люди похилого, які працюють на заслуженому відпочинку, мають право на перегляд виплат. Така можливість виникне у разі отримання вищої зарплатні та більшого стажу.