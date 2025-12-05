Пенсия по инвалидности – как оформить и какие предусмотренные суммы

Кабинет врача. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях назначения пенсий по инвалидности и какой необходим страховой стаж в зависимости от возраста. Также уточнили, как оформить соответствующие выплаты и какие требуют документы в 2025 году.

Какие требования для назначения пенсии по инвалидности в 2025 году

По данным фонда, вопрос назначения пенсий по инвалидности регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно нормам, в 2025 году пенсию по инвалидности могут назначить:

после получения гражданином инвалидности, нарушившей полностью/ частично трудоспособность при наличии нужного количества стажа;

в зависимости от срока, когда возникла инвалидность: во время работы, до трудоустройства или уже после завершения работы;

на весь срок установления инвалидности.

Гражданам могут назначить в зависимости от степени утраты трудоспособности следующие группы инвалидности: первую, вторую и третью.

Устанавливается инвалидность на основе заключения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые формируются в медучреждениях с учетом группы инвалидности, причины и имеющегося стажа на время возникновения инвалидности или на дату обращения за пенсией.

Что касается стажа, то для первой группы инвалидности требуется наличие от одного до десяти лет стажа в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность. После достижения гражданином пенсионного возраста (более 60 лет) нужно иметь 15 лет стажа.

Требования к стажу. Источник: ПФУ



Для второй-третьей групп инвалидности надо иметь от одного до 15 лет стажа, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность.

Требования к стажу. Источник: ПФУ



В случае возникновения инвалидности во время прохождения срочной военной службы или в случае получения ранения, увечья, контузии, полученных в период массовых акций гражданского протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, тем, кто обратился за медпомощью до 30 апреля 2014 года, пенсию назначают независимо от стажа.

Размеры пенсионных выплат для людей по инвалидности:

для первой группы — 100% пенсии по возрасту (не менее прожиточного минимума);

для второй группы — 90% пенсии по возрасту;

для третьей группы — 50% пенсии по возрасту.

Какие нужны документы для оформления пенсии и куда подавать

Для оформления пенсии по инвалидности граждане должны подать документы в Пенсионный фонд одним из следующих способов:

дистанционно: через портал е-услуг Пенсионного фонда, госпортал "Дія";

лично: в сервисный центр ПФУ (независимо от места регистрации/проживания);

в случае проживания за границей — по почте в адрес тероргана Пенсионного фонда.

В 2025 году от заявителей требуют собрать заранее исчерпывающий пакет документов, куда должны входить:

заявление на назначение пенсии по инвалидности;

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

документы о страховом стаже (до 1.01. 2004 года: трудовая книжка/военный билет/диплом об обучении на дневной форме);

справка о зарплате за период в любые 60 календарных месяцев стажа подряд по 30 июня 2000 года (по желанию/по необходимости); справка о денежном обеспечении, уплаченных страховых взносах в ПФУ.

Также орган Пенсионного фонда должен приложить к заявлению выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица об установлении инвалидности.

