Главная Финансы Пенсия по инвалидности — как получить и какие требуют документы

Пенсия по инвалидности — как получить и какие требуют документы

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 06:10
Пенсия по инвалидности – как оформить и какие предусмотренные суммы
Кабинет врача. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях назначения пенсий по инвалидности и какой необходим страховой стаж в зависимости от возраста. Также уточнили, как оформить соответствующие выплаты и какие требуют документы в 2025 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Какие требования для назначения пенсии по инвалидности в 2025 году

По данным фонда, вопрос назначения пенсий по инвалидности регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно нормам, в 2025 году пенсию по инвалидности могут назначить:

  • после получения гражданином инвалидности, нарушившей полностью/ частично трудоспособность при наличии нужного количества стажа;
  • в зависимости от срока, когда возникла инвалидность: во время работы, до трудоустройства или уже после завершения работы;
  • на весь срок установления инвалидности.

Гражданам могут назначить в зависимости от степени утраты трудоспособности следующие группы инвалидности: первую, вторую и третью.

Устанавливается инвалидность на основе заключения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые формируются в медучреждениях с учетом группы инвалидности, причины и имеющегося стажа на время возникновения инвалидности или на дату обращения за пенсией.

Что касается стажа, то для первой группы инвалидности требуется наличие от одного до десяти лет стажа в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность. После достижения гражданином пенсионного возраста (более 60 лет) нужно иметь 15 лет стажа.

пенсії
Требования к стажу. Источник: ПФУ


Для второй-третьей групп инвалидности надо иметь от одного до 15 лет стажа, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность.

пенсії
Требования к стажу. Источник: ПФУ


В случае возникновения инвалидности во время прохождения срочной военной службы или в случае получения ранения, увечья, контузии, полученных в период массовых акций гражданского протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, тем, кто обратился за медпомощью до 30 апреля 2014 года, пенсию назначают независимо от стажа.

Размеры пенсионных выплат для людей по инвалидности:

  • для первой группы — 100% пенсии по возрасту (не менее прожиточного минимума);
  • для второй группы — 90% пенсии по возрасту;
  • для третьей группы — 50% пенсии по возрасту.

Какие нужны документы для оформления пенсии и куда подавать

Для оформления пенсии по инвалидности граждане должны подать документы в Пенсионный фонд одним из следующих способов:

  • дистанционно: через портал е-услуг Пенсионного фонда, госпортал "Дія";
  • лично: в сервисный центр ПФУ (независимо от места регистрации/проживания);
  • в случае проживания за границей — по почте в адрес тероргана Пенсионного фонда.

В 2025 году от заявителей требуют собрать заранее исчерпывающий пакет документов, куда должны входить:

  • заявление на назначение пенсии по инвалидности;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный номер;
  • документы о страховом стаже (до 1.01. 2004 года: трудовая книжка/военный билет/диплом об обучении на дневной форме);
  • справка о зарплате за период в любые 60 календарных месяцев стажа подряд по 30 июня 2000 года (по желанию/по необходимости); справка о денежном обеспечении, уплаченных страховых взносах в ПФУ.

Также орган Пенсионного фонда должен приложить к заявлению выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица об установлении инвалидности.

Ранее мы писали, что пенсионеры, которые работают на заслуженном отдыхе, могут получить право на большие выплаты. Это станет возможно в случае более высокой зарплаты и увеличения стажа.

Также сообщалось о принятии Госбюджета-2026, где одним из приоритетов является повышение социальных стандартов. Известно, на что смогут рассчитывать пенсионеры в 2026 году.

выплаты пенсии ПФУ деньги инвалидность
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
