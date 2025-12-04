Видео
Главная Финансы Труд на пенсии — как новая зарплата может увеличить выплаты

Труд на пенсии — как новая зарплата может увеличить выплаты

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 06:10
Пенсии в Украине — как новая зарплата на заслуженном отдыхе может повлиять на выплаты
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине граждане, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, благодаря заработной плате и дополнительному страховому стажу могут существенно повлиять на размер будущих пенсионных выплат. Каждые два года Пенсионный фонд обязан пересматривать сумму.

Это предусмотрено статьей 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Как размер зарплаты пенсионера влияет на пенсию

Согласно нормам законодательства, размер заработной платы пенсионера по возрасту может опосредованно влиять на сумму пенсии благодаря праву на осуществление ее перерасчета.

С 1 апреля 2018 года Пенсионный фонд ежегодно автоматически пересматривает выплаты работающим пенсионерам. Это делают без дополнительного обращения тем, кто по состоянию на 1 марта года приобрел соответствующее право. А именно:

  1. Когда после назначения/предварительного перерасчета пенсионной выплаты гражданин получил не менее 24 месяцев стажа (берут наиболее выгодный вариант для осуществления перерасчета: или с досчетом самого стажа или стажа и зарплаты после назначения/перерасчета пенсии;
  2. Когда после назначения/прошлого пересмотра пенсии человек приобрел не менее 24 месяцев стажа, однако с тех пор прошло минимум два календарных года с доначислением только приобретенного стажа.

При осуществлении перерасчета стаж и зарплату учтут из данных реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Заработная плата пенсионера, который продолжает работать, формирует индивидуальный коэффициент заработка (Икз). Чем выше будет доход, тем выше будет Икз. Благодаря этому граждане могут рассчитывать на пересмотр размера пенсии.

Кто лишен права на одновременные пенсию и зарплату

Согласно правилам, граждане, которые вышли на пенсию по выслуге лет, не будут иметь права работать на должностях, дающих право на такую пенсию, и вместе с этим получать пенсионные выплаты. При условии трудоустройства на такие должности начисление пенсии должно временно прекращаться. Гражданин сможет получать только заработную плату.

В случае увольнения выплата пенсии возобновится. Однако, если пенсионер выберет другую профессию, не связанную с пенсией за выслугу лет, то сможет совмещать получение зарплаты и пенсионных выплат.

Ранее мы писали о двух группах граждан, которым государство предоставляет повышенную пенсию. В этом году речь идет о начислении 14 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцам назначают пенсии по определенным нормам, а сумму высчитывают из заработка и стажа. В основном учитываются доходы с июля 2000 года.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
