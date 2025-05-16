Минимальная зарплата в Украине в 10 тыс. грн — когда ждать изменений

Человек держит гривневые банкноты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство финансов Украины определило размеры социальных стандартов на следующие три года. Показатели станут основой для формирования окладов, индексации заработной платы, соцвыплат.

Об этом говорится в материалах Минфина.

Реклама

Читайте также:

"Минималка" и прожиточный минимум

Согласно расчетам ведомства, размеры минимальной заработной платы в течение 2026-2028 годов должны быть следующие:

в 2026 году — 8688 грн;

в 2027 году — 9374 грн;

в 2028 году — 10 059 грн.

Должностные оклады работников первого тарифного разряда Единой тарифной сетки:

в 2026 году — 3470 грн;

в 2027 году — 3744 грн;

в 2028 году — 4018 грн.

Размер прожиточного минимума рассчитали с учетом повышения темпов индекса потребительских цен

На одного человека:

в 2026 году — 3171 грн;

в 2027 году — 3358 грн;

в 2028 году — 3536 грн.

Для детей в возрасте до шести лет:

в 2026 году — 2783 грн;

в 2027 году — 2947 грн;

в 2028 году — 3103 грн.

Для детей в возрасте от 6-17 лет:

в 2026 году — 3471 грн;

в 2027 году — 3676 грн;

в 2028 году — 3871 грн.

Для трудоспособных лиц:

в 2026 году — 3288 грн;

в 2027 году — 3482 грн;

в 2028 году — 3667 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность:

в 2026 году — 2564 грн;

в 2027 году — 2715 грн;

в 2028 году — 2859 грн.

Размеры обеспечения прожиточного минимума для определения соцпомощи в рамках закона "О госсоциальной помощи малообеспеченным семьям" составят в процентах:

60% прожиточного минимума — трудоспособные лица;

100% прожиточного минимума — лица, утратившие трудоспособность, и лица с инвалидностью;

145% прожиточного минимума — дети.

Индексация зарплаты в 2026-2028 годах

Что касается осовременивания зарплаты, то оно будет осуществляться в рамках фонда оплаты труда. Так же Индекс потребительских цен для индексации зарплаты будут вычислять нарастающим итогом с января соответствующего года, который будут принимать за 1% или 100%.

Как и в этом году, сумму индексации, которая возникла в декабре предыдущего года, с января следующего — не будут начислять.

Как сообщалось ранее, согласно макропрогнозу Национального Банка, минимальная зарплата в Украине может вырасти на 370 грн. Ожидается, что это произойдет в 2026 году.

Также мы писали, что в правительстве озвучили планы по минимальной зарплате в 2025 году. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, хватит ли для соответствующих изменений средств.