Минимальная зарплата в Украине в 10 тыс. грн — когда ждать изменений

Минимальная зарплата в Украине — когда вырастет до 10 тыс. грн
Министерство финансов Украины определило размеры социальных стандартов на следующие три года. Показатели станут основой для формирования окладов, индексации заработной платы, соцвыплат.
Об этом говорится в материалах Минфина.
"Минималка" и прожиточный минимум
Согласно расчетам ведомства, размеры минимальной заработной платы в течение 2026-2028 годов должны быть следующие:
- в 2026 году — 8688 грн;
- в 2027 году — 9374 грн;
- в 2028 году — 10 059 грн.
Должностные оклады работников первого тарифного разряда Единой тарифной сетки:
- в 2026 году — 3470 грн;
- в 2027 году — 3744 грн;
- в 2028 году — 4018 грн.
Размер прожиточного минимума рассчитали с учетом повышения темпов индекса потребительских цен
На одного человека:
- в 2026 году — 3171 грн;
- в 2027 году — 3358 грн;
- в 2028 году — 3536 грн.
Для детей в возрасте до шести лет:
- в 2026 году — 2783 грн;
- в 2027 году — 2947 грн;
- в 2028 году — 3103 грн.
Для детей в возрасте от 6-17 лет:
- в 2026 году — 3471 грн;
- в 2027 году — 3676 грн;
- в 2028 году — 3871 грн.
Для трудоспособных лиц:
- в 2026 году — 3288 грн;
- в 2027 году — 3482 грн;
- в 2028 году — 3667 грн.
Для лиц, утративших трудоспособность:
- в 2026 году — 2564 грн;
- в 2027 году — 2715 грн;
- в 2028 году — 2859 грн.
Размеры обеспечения прожиточного минимума для определения соцпомощи в рамках закона "О госсоциальной помощи малообеспеченным семьям" составят в процентах:
- 60% прожиточного минимума — трудоспособные лица;
- 100% прожиточного минимума — лица, утратившие трудоспособность, и лица с инвалидностью;
- 145% прожиточного минимума — дети.
Индексация зарплаты в 2026-2028 годах
Что касается осовременивания зарплаты, то оно будет осуществляться в рамках фонда оплаты труда. Так же Индекс потребительских цен для индексации зарплаты будут вычислять нарастающим итогом с января соответствующего года, который будут принимать за 1% или 100%.
Как и в этом году, сумму индексации, которая возникла в декабре предыдущего года, с января следующего — не будут начислять.
Как сообщалось ранее, согласно макропрогнозу Национального Банка, минимальная зарплата в Украине может вырасти на 370 грн. Ожидается, что это произойдет в 2026 году.
Также мы писали, что в правительстве озвучили планы по минимальной зарплате в 2025 году. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, хватит ли для соответствующих изменений средств.
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