Можно ли в Украине прожить на минимальную зарплату

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Picodi Украина провела анализ размера минимальной зарплаты в 67 странах и изучила изменения стоимости продуктов питания. Эксперты также сравнили отношение стоимости украинской продуктовой корзины к минимальной зарплате в стране.

Об этом говорится в исследовании на портале Picodi.

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Минимальная зарплата в некоторых странах мира

Аналитики Picodi проанализировали 67 стран мира. С января 2023 г. в большинстве рассмотренных в исследовании стран (58 из 67) минимальная заработная плата изменилась.

Незначительно повысилась зарплата во Франции (3,4%), Германии (2,8%) и Таиланде (2,4%). В таких странах, как Испания, Малайзия и Вьетнам, власти заморозили размер минимальной зарплаты или еще не приняли решения о повышении.

Самый высокий рост минимальной заработной платы исследователи зафиксировали в Аргентине (138%) и Турции (100%). Украина в этом рейтинге заняла 40 место: "чистая" минимальная оплата труда с 1 января 2024 года будет 5 715,5 гривны, что на 6% больше, чем в начале 2023 года (5 393,5 грн).

Стоимость продуктовой корзины в Украине.

Для исследования эксперты создали условную потребительскую корзину, включающую хлеб, молоко и другие продукты. Этот список, хоть и скромный, однако удовлетворяет минимальные потребности взрослого человека в питательных веществах.

Цены на некоторые продукты выглядели так:

Молоко (10 литров) — 379 гривен;

Хлеб (10 буханок) — 241 гривна;

Рис (1,5 кг) — 88 гривен;

Яйца (20 шт) — 120 гривен;

Сыр (1 кг) — 300 гривен;

Мясо (6 кг) — 1 139 гривен;

Фрукты (6 кг) — 291 гривна;

Овощи (8 кг) — 260 гривен.

Общая стоимость этой продуктовой корзины в начале 2024 составила 2 818 гривен, что на 21,9% больше, чем год назад. Эта сумма составляла 49,3% минимальной заработной платы после налогообложения.

"В прошлом году это соотношение равнялось 42,8%. Выходит, что рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты", — добавили аналитики Picodi.

Стоимость продуктовой корзины в январе 2024 года. Источник: Picodi

Напомним, что в Украине в 2024 году изменились размеры и коэффициенты минимальной заработной платы и оклада по Единой тарифной сетке (ЕТС). Известно, кто из украинцев получит больше.

Также мы писали о том, что в Украине подорожали цены на продукты. С декабря 2023 г. цены выросли на 3,7%. В то же время мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.