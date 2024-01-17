Можно ли в Украине прожить на минимальную зарплату

Минимальная зарплата в Украине — можно ли прожить на эту сумму в 2024 году
Picodi Украина провела анализ размера минимальной зарплаты в 67 странах и изучила изменения стоимости продуктов питания. Эксперты также сравнили отношение стоимости украинской продуктовой корзины к минимальной зарплате в стране.
Об этом говорится в исследовании на портале Picodi.
Минимальная зарплата в некоторых странах мира
Аналитики Picodi проанализировали 67 стран мира. С января 2023 г. в большинстве рассмотренных в исследовании стран (58 из 67) минимальная заработная плата изменилась.
Незначительно повысилась зарплата во Франции (3,4%), Германии (2,8%) и Таиланде (2,4%). В таких странах, как Испания, Малайзия и Вьетнам, власти заморозили размер минимальной зарплаты или еще не приняли решения о повышении.
Самый высокий рост минимальной заработной платы исследователи зафиксировали в Аргентине (138%) и Турции (100%). Украина в этом рейтинге заняла 40 место: "чистая" минимальная оплата труда с 1 января 2024 года будет 5 715,5 гривны, что на 6% больше, чем в начале 2023 года (5 393,5 грн).
Стоимость продуктовой корзины в Украине.
Для исследования эксперты создали условную потребительскую корзину, включающую хлеб, молоко и другие продукты. Этот список, хоть и скромный, однако удовлетворяет минимальные потребности взрослого человека в питательных веществах.
Цены на некоторые продукты выглядели так:
- Молоко (10 литров) — 379 гривен;
- Хлеб (10 буханок) — 241 гривна;
- Рис (1,5 кг) — 88 гривен;
- Яйца (20 шт) — 120 гривен;
- Сыр (1 кг) — 300 гривен;
- Мясо (6 кг) — 1 139 гривен;
- Фрукты (6 кг) — 291 гривна;
- Овощи (8 кг) — 260 гривен.
Общая стоимость этой продуктовой корзины в начале 2024 составила 2 818 гривен, что на 21,9% больше, чем год назад. Эта сумма составляла 49,3% минимальной заработной платы после налогообложения.
"В прошлом году это соотношение равнялось 42,8%. Выходит, что рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты", — добавили аналитики Picodi.
Напомним, что в Украине в 2024 году изменились размеры и коэффициенты минимальной заработной платы и оклада по Единой тарифной сетке (ЕТС). Известно, кто из украинцев получит больше.
Также мы писали о том, что в Украине подорожали цены на продукты. С декабря 2023 г. цены выросли на 3,7%. В то же время мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.
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