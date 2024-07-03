Зарплата в Украине-2024 — как изменится минималка в июле

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2024 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 000 грн в месяц. Почасовая ставка — 48 грн.

Об этом говорится в статье 8 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

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Рост минимальной зарплаты в 2024 году

Согласно закону, с 1 января 2024 года минимальная зарплата составила 7 100 грн. С 1 апреля ее увеличили до 8 000 грн в месяц, а почасовая ставка повысилась до 48 грн. Эти показатели останутся неизменными и в июле этого года.

На что влияет размер минимальной зарплаты

В июле 2024 года работодатели обязаны установить зарплату для наемных работников не менее 8 000 грн, а также уплатить налог на доходы физических лиц в размере не менее 1 440 грн (8000×18%) и военный сбор не менее 120 грн (8000×1, 5%).

Минимальный размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в июле составит 1 760 грн (8000×22%).

Максимальная база начисления ЕСВ установлена на уровне 15 размеров минимальной зарплаты, то есть в июле она составит 120 000 грн.

Максимальная сумма ЕСВ с 1 апреля составляет 26 400 грн (8 000×15×22%).

Что еще нужно знать

Напомним, сейчас украинцы зарабатывают в среднем 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем год назад. Однако в 2024 году средняя зарплата в Украине может составить 23 тысяч гривен из-за значительного дефицита кадров.

Мы также писали, что украинское правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025-2027 год, где, в частности, указано, какой будет минимальная зарплата в последующие годы. Новые показатели были приняты после консультаций с представителями Международного валютного фонда (МВФ).