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Основні фінансові показники 2025 року — що мають знати українці

2 січня 2025 13:23
Єлизавета Супівська - редактор
Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і податки – що буде у 2025 році
Українські купюри в гаманці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні змінилося багато фінансових показників із січня 2025 року, оскільки вони прив’язані до розміру мінімальної заробітної плати станом на початок календарного року. Плюс для фізичних осіб-підприємців запровадили нові податки, що також вплине на дохід представників бізнесу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, про які важливі показники 2025 року треба знати всім українцям.

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Що буде із зарплатою і податками

Згідно з Державним бюджетом на 2025 рік, розмір мінімальної зарплати не змінився — 8 000 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн. Ці два показники є найважливішими, оскільки впливають на податкові ставки, річні ліміти доходу ФОПів спрощеної системи, розмір єдиного соціального внеску тощо. У 2025 році податкове навантаження становитиме:

  • ставка єдиного податку 1-ї групи — 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму);
  • ставка єдиного податку 2-ї групи — 1 600 грн (20% від мінімальної зарплати);
  • військовий збір для представників 1, 2 та 4 групи — 800 грн (10% від мінімальної зарплати);
  • військовий збір для представників 3-ї групи — 1% від доходу;
  • єдиний соціальний внесок — мінімум 1-ї 760 грн (22% від мінімальної зарплати);
  • максимальна сума ЄСВ — 35 200 грн (20 МЗП * 0,22);
  • податкова соціальна пільга — 1 514 грн (50% від прожиткового мінімуму);
  • граничний дохід для застосування податкової соціальної пільги — 4 240 грн.

Що стосується річного ліміту доходу, то для ФОПів 1-ї групи спрощеної системи діє розмір 1 336 000 грн (167 мінімальних зарплат). У представників 2-ї групи єдиного податку ліміт становить 6 672 000 грн (834 МЗП), у 3-ї групи — 9 336 000 грн (1 167 мінімальних зарплат). У разі перевищення річної суми підприємцям доведеться сплачувати штрафи і переводитися або на іншу групу, або на загальну систему оподаткування.  

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році фінанси українців чекають серйозні виклики. Експерти прогнозують дорожчання американської валюти і підвищення цін на товари/послуги. Також не виключено, що протягом наступних 12 місяців переглянуть податкове завантаження, хоча влада обіцяє більше не чіпати ставки.

Також ми писали, що українці можуть протягом року перейти на іншу систему оподаткування чи групу. Для цього треба не мати податкових боргів і не перевищувати річний ліміт доходу. Аби стати платником 4-ї групи, необхідно вирощувати сільськогосподарську продукцію.

ФОП податки гроші мінімальна зарплата фінанси

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