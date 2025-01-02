Мінімальна зарплата у Польщі значно перевищила українську — суми

Люди на вулиці міста. Фото: Unsplash

У Польщі з 1 січня 2025 року зріс розмір мінімальної зарплати. Тож відтепер працівники отримуватимуть щонайменше 4 666 злотих (47 166 гривень або 1 132 долара) до вирахування податків.

Про це повідомляє Польське радіо.

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Паралельно з мінімальною зарплатою зросла також мінімальна погодинна ставка для окремих цивільно-правових договорів. З першого дня нового року вона становить 30,50 злотих.

Впродовж останніх двох років показник мінімальної зарплати у Польщі змінювався двічі. Так, з 1 січня 2024 року він становив 4 242 злотих, а з 1 липня — 4 300 злотих. У 2023 році мінімальні зарплати змінювалися так:

3 490 злотих з 1 січня;

3 600 злотих з 1 липня.

Мінімальна зарплата в Україні у 2025 році — якою вона буде

Мінімальний розмір доходу українців залишиться без змін — 8 000 грн (або 190 доларів). При цьому це сума до вирахування податків, які зазнали змін восени 2024 року: "на руки" українці отримуватимуть 6 160 грн (мінус 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору).

Тобто, мінімальна зарплата у Польщі у 2025 році у шість разів перевищуватиме рівень мінімальної зарплати в Україні.

Раніше стало відомо, що за підсумками року середня зарплата держслужбовців суттєво зросла. У декого з працівників виплати змінилися на понад 200 тис. грн.

Також ми розповідали, що на українців очікують нові фінансові виклики у 2025 році. Це пов’язано зі зростанням курсу долара і не тільки.