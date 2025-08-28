Видео
Главная Финансы Минимальная зарплата в 2026 году — Минфин обнародовал новые суммы

Минимальная зарплата в 2026 году — Минфин обнародовал новые суммы

Дата публикации 28 августа 2025 14:30
Минфин изменил расчеты минимальной зарплаты на 2026 год — новые суммы
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство финансов Украины обновило расчеты минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 2026-2028 годы. В проекте госбюджета будет заложен сценарий более длительной войны.

Об этом говорится в письме Минфина от 15 августа 2025 года, которое ведомство разослало главным распорядителям средств государственного бюджета.

Как изменится минимальная зарплата

По новому прогнозу Минфина, размер минималки в Украине будет таким:

  • с 1 января 2026 года — 8 647 грн;
  • с 1 января 2027 года — 9 347 грн;
  • с 1 января 2028 года — 9 997 грн.

Тогда как в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы планировались такие размеры минимальной зарплаты:

  • с 1 января 2026 года — 8 688 грн;
  • с 1 января 2027 года — 9 374 грн;
  • с 1 января 2028 года — 10 059 грн.

Индексация заработной платы, как говорится в письме ведомства, должна осуществляться в пределах фонда оплаты труда.

Что будет с прожиточным минимумом

Этот показатель планируется на несколько более высоком уровне из-за высокой инфляции в сценарии длительной войны, чем предполагалось предыдущими расчетами — 3 209 грн вместо 3 172 грн. Для отдельных категорий прожиточный минимум будет таким:

  • дети до 6 лет — 2 817 грн;
  • дети 6-18 лет — 3 512 грн;
  • трудоспособные лица — 3 328 грн;
  • люди, утратившие трудоспособность — 2 595 грн.

Последний раз прожиточный минимум повышался в начале 2024 года и сейчас остается на уровне 2 920 гривен на одного человека.

Ранее мы писали, что в 2025 году работодатели должны проводить индексацию заработной платы работников с учетом новых правил, когда осовременивание доходов рассчитывается, начиная с "базового" января.

Также узнавайте, на какую минимальную зарплату могут рассчитывать работники в Польше, Германии и Чехии.

