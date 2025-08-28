Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Мінімальна зарплата у 2026 році — Мінфін оприлюднив нові суми

Мінімальна зарплата у 2026 році — Мінфін оприлюднив нові суми

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:30
Мінфін змінив розрахунки мінімальної зарплати на 2026 рік — нові суми
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство фінансів України оновило розрахунки мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2026-2028 роки. У проєкті держбюджету буде закладений сценарій більш тривалої війни.

Про це йдеться в листі Мінфіну від 15 серпня 2025 року, який відомство розіслало головним розпорядникам коштів державного бюджету. 

Реклама
Читайте також:

Як зміниться мінімальна зарплата

За новим прогнозом Мінфіну, розмір мінімалки в Україні буде таким:

  • з 1 січня 2026 року — 8 647 грн;
  • з 1 січня 2027 року — 9 347 грн;
  • з 1 січня 2028 року — 9 997 грн.

Тоді як в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки планувалися такі розміри мінімальної зарплати:

  • з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;
  • з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;
  • з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.

Індексація заробітної плати, як йдеться у листі відомства, має здійснюватися в межах фонду оплати праці.

Що буде з прожитковим мінімумом

Цей показник планується на дещо вищому рівні через високу інфляцію в сценарії тривалої війни, ніж передбачалося попередніми розрахунками — 3 209 грн замість 3 172 грн. Для окремих категорій прожитковий мінімум буде таким:

  • діти до 6 років — 2 817 грн;
  • діти 6-18 років — 3 512 грн;
  • працездатні особи — 3 328 грн;
  • люди, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався на початку 2024 року і зараз залишається на рівні 2 920 гривень на одну особу.

Раніше ми писали, що у 2025 році роботодавці мають проводити індексацію заробітної плати працівників з урахуванням нових правил, коли осучаснення доходів розраховується, починаючи з "базового" січня.

Також дізнавайтеся, на яку мінімальну зарплату можуть розраховувати працівники у Польщі, Німеччині та Чехії. 

Мінфін зарплати прожитковий мінімум мінімальна зарплата зарплатня
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації