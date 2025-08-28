Мінфін змінив розрахунки мінімальної зарплати на 2026 рік — нові суми

Мінімальна зарплата у 2026 році — Мінфін оприлюднив нові суми
Міністерство фінансів України оновило розрахунки мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2026-2028 роки. У проєкті держбюджету буде закладений сценарій більш тривалої війни.
Про це йдеться в листі Мінфіну від 15 серпня 2025 року, який відомство розіслало головним розпорядникам коштів державного бюджету.
Як зміниться мінімальна зарплата
За новим прогнозом Мінфіну, розмір мінімалки в Україні буде таким:
- з 1 січня 2026 року — 8 647 грн;
- з 1 січня 2027 року — 9 347 грн;
- з 1 січня 2028 року — 9 997 грн.
Тоді як в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки планувалися такі розміри мінімальної зарплати:
- з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;
- з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;
- з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.
Індексація заробітної плати, як йдеться у листі відомства, має здійснюватися в межах фонду оплати праці.
Що буде з прожитковим мінімумом
Цей показник планується на дещо вищому рівні через високу інфляцію в сценарії тривалої війни, ніж передбачалося попередніми розрахунками — 3 209 грн замість 3 172 грн. Для окремих категорій прожитковий мінімум буде таким:
- діти до 6 років — 2 817 грн;
- діти 6-18 років — 3 512 грн;
- працездатні особи — 3 328 грн;
- люди, які втратили працездатність — 2 595 грн.
Востаннє прожитковий мінімум підвищувався на початку 2024 року і зараз залишається на рівні 2 920 гривень на одну особу.
Раніше ми писали, що у 2025 році роботодавці мають проводити індексацію заробітної плати працівників з урахуванням нових правил, коли осучаснення доходів розраховується, починаючи з "базового" січня.
Також дізнавайтеся, на яку мінімальну зарплату можуть розраховувати працівники у Польщі, Німеччині та Чехії.
Читайте Новини.LIVE!