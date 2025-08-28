Мінфін змінив розрахунки мінімальної зарплати на 2026 рік — нові суми

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство фінансів України оновило розрахунки мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2026-2028 роки. У проєкті держбюджету буде закладений сценарій більш тривалої війни.

Про це йдеться в листі Мінфіну від 15 серпня 2025 року, який відомство розіслало головним розпорядникам коштів державного бюджету.

Реклама

Читайте також:

Як зміниться мінімальна зарплата

За новим прогнозом Мінфіну, розмір мінімалки в Україні буде таким:

з 1 січня 2026 року — 8 647 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 347 грн;

з 1 січня 2028 року — 9 997 грн.

Тоді як в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки планувалися такі розміри мінімальної зарплати:

з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.

Індексація заробітної плати, як йдеться у листі відомства, має здійснюватися в межах фонду оплати праці.

Що буде з прожитковим мінімумом

Цей показник планується на дещо вищому рівні через високу інфляцію в сценарії тривалої війни, ніж передбачалося попередніми розрахунками — 3 209 грн замість 3 172 грн. Для окремих категорій прожитковий мінімум буде таким:

діти до 6 років — 2 817 грн;

діти 6-18 років — 3 512 грн;

працездатні особи — 3 328 грн;

люди, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався на початку 2024 року і зараз залишається на рівні 2 920 гривень на одну особу.

Раніше ми писали, що у 2025 році роботодавці мають проводити індексацію заробітної плати працівників з урахуванням нових правил, коли осучаснення доходів розраховується, починаючи з "базового" січня.

Також дізнавайтеся, на яку мінімальну зарплату можуть розраховувати працівники у Польщі, Німеччині та Чехії.