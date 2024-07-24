Минимальная и средняя заработная плата — известно, как и когда изменятся суммы

Минимальная и средняя зарплата в Украине — когда ждать повышения
В Украине в 2024 году дважды повысилась минимальная заработная плата и сейчас составляет 8 тысяч гривен. Ожидается, что средняя зарплата в разных секторах экономики продолжит расти, а вот следующего повышения "минималки" придется ждать несколько лет.
Об этом рассказали представители правительства.
Минимальная зарплата в 2024 году
В 2023 году минимальную зарплату не повышали из-за военного положения, однако в 2024-м повысили дважды. В январе этого года выросла с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. гривен (42,6 грн в час), а с апреля увеличилась на 900 гривен — до 8 тыс. гривен (48 грн в час). Такие изменения были заложены в госбюджет на 2024 год.
При этом 8 тыс. гривен являются "чистой" минимальной зарплатой до налогообложения. На самом деле, граждане в итоге получают меньше.
Последние годы с минимальной зарплаты вычисляют следующие размеры налогов и сборов:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18% (1,44 тыс. гривен);
- военный сбор (ВЗ) — 1,5% (120 гривен).
То есть, из этой суммы после удержания НДФЛ и ВС в сумме 1,56 тыс. гривен "на руки" работникам выплачивают только 6,44 тысячи гривен.
Что касается последующего повышения минимальной зарплаты, то на следующий год рост "минималки" не запланирован. Она вырастет уже в 2028 году, по планам правительства, согласованным с международными партнерами. Хотя в Министерстве финансов планировали раньше повысить минимальную выплату так:
- с января 2025 года — до 8,37 тыс. гривен;
- с января 2026 года — до 8,95 тыс. гривен.
Размер средней зарплаты в 2024 году
В то же время, среднемесячная заработная плата на конец этого года составит 21,8 тыс. гривен, по ожиданиям Минфина. В частности, по итогам первого квартала средняя зарплата в стране выросла на 22,5% против показателя прошлого года, до 18,9 тыс. гривен.
Самая высокая средняя зарплата наблюдается в следующих секторах:
- сфера информации и телекоммуникаций — 49,47 тыс. гривен;
- сфера финансов и страховая деятельность — 39,116 тыс. гривен;
- отрасль авиационного транспорта — 34,699 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, Кабинет министров 19 июля 2024 года принял решение вдвое повысить оклады работникам Государственной налоговой службы. В то же время, правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу.
Также писали, что Верховная Рада позаботилась об увеличении зарплат помощников народных депутатов. Соответствующий фонд оплаты труда существенно возрос.
Читайте Новини.LIVE!