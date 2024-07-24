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Минимальная и средняя зарплата в Украине — когда ждать повышения

24 июля 2024 09:37
Ксения Симонова - Редактор
Минимальная и средняя заработная плата — известно, как и когда изменятся суммы
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году дважды повысилась минимальная заработная плата и сейчас составляет 8 тысяч гривен. Ожидается, что средняя зарплата в разных секторах экономики продолжит расти, а вот следующего повышения "минималки" придется ждать несколько лет.

Об этом рассказали представители правительства.

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Минимальная зарплата в 2024 году

В 2023 году минимальную зарплату не повышали из-за военного положения, однако в 2024-м повысили дважды. В январе этого года выросла с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. гривен (42,6 грн в час), а с апреля увеличилась на 900 гривен — до 8 тыс. гривен (48 грн в час). Такие изменения были заложены в госбюджет на 2024 год.

При этом 8 тыс. гривен являются "чистой" минимальной зарплатой до налогообложения. На самом деле, граждане в итоге получают меньше.

Последние годы с минимальной зарплаты вычисляют следующие размеры налогов и сборов:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18% (1,44 тыс. гривен);
  • военный сбор (ВЗ) — 1,5% (120 гривен).

То есть, из этой суммы после удержания НДФЛ и ВС в сумме 1,56 тыс. гривен "на руки" работникам выплачивают только 6,44 тысячи гривен.

Что касается последующего повышения минимальной зарплаты, то на следующий год рост "минималки" не запланирован. Она вырастет уже в 2028 году, по планам правительства, согласованным с международными партнерами. Хотя в Министерстве финансов планировали раньше повысить минимальную выплату так:

  • с января 2025 года — до 8,37 тыс. гривен;
  • с января 2026 года — до 8,95 тыс. гривен.

Размер средней зарплаты в 2024 году

В то же время, среднемесячная заработная плата на конец этого года составит 21,8 тыс. гривен, по ожиданиям Минфина. В частности, по итогам первого квартала средняя зарплата в стране выросла на 22,5% против показателя прошлого года, до 18,9 тыс. гривен.

Самая высокая средняя зарплата наблюдается в следующих секторах:

  • сфера информации и телекоммуникаций — 49,47 тыс. гривен;
  • сфера финансов и страховая деятельность — 39,116 тыс. гривен;
  • отрасль авиационного транспорта — 34,699 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров 19 июля 2024 года принял решение вдвое повысить оклады работникам Государственной налоговой службы. В то же время, правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу.

Также писали, что Верховная Рада позаботилась об увеличении зарплат помощников народных депутатов. Соответствующий фонд оплаты труда существенно возрос.

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