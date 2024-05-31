Какая будет минимальная пенсия в июне — детали

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С первого июня многие украинцы, ожидавшие повышения минимальных пенсий, могут испытать разочарование. Несмотря на их надежды, размер выплат останется без изменений.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Минимальная пенсия в июне

С 1 июня повышение минимальной пенсии не планируется. Дело в том, что размер этой выплаты зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, устанавливаемого на 1 января текущего года. В 2024 году он составляет 2 361 гривну.

Однако благодаря весенней индексации минимальная пенсия выросла на 364 гривны и теперь составляет 2 725 гривен. Такую пенсию получают пенсионеры, которые достигли 65-летнего возраста и не получили достаточного страхового стажа.

С 1 марта в Украине установлены новые минимальные пенсионные выплаты для разных категорий пенсионеров:

для пенсионеров до 70 лет с полным стажем 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа минимальная пенсия составляет 2 980 гривен;

для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет минимальная пенсия составляет 3 240 гривен;

для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет, минимальная пенсия составляет 3 370 гривен.

Важно отметить, что пенсионеры без стажа получают государственную временную помощь, которая не превышает 3 028 гривен.

Кто получит повышенные пенсии в июне

В июне повышение пенсий получат граждане, которым летом исполнится 70, 75 и 80 лет. Это повышение будет предоставлено, если пенсия не превышает 10,34 тыс. грн. Суммы надбавок выглядят следующим образом:

для тех, кому от 70 до 75 лет — 300 грн.;

для тех, кому от 75 до 80 лет — 456 грн.;

для тех, кому исполнилось 80 лет и больше — 570 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 г. в сфере социальной помощи ожидаются изменения. Так, в июне некоторым пенсионерам начислят повышенные выплаты из-за особенностей законодательства, а переселенцам предоставят возможность получать новую помощь — субсидию на арендуемое жилье.

Мы также сообщали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 24 мая завершил выплаты пенсий за май. Известно, сколько средств было направлено на пенсионные выплаты.