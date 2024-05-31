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Мінімальна пенсія з 1 червня — як зміняться виплати в Україні

31 травня 2024 11:32
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Ірина Шпак
редактор
Яка буде мінімальна пенсія у червні — деталі
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З першого червня багато українців, які очікували на підвищення мінімальних пенсій, можуть відчути розчарування. Незважаючи на їхні надії, розмір виплат залишиться без змін.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Мінімальна пенсія у червні

З 1 червня підвищення мінімальної пенсії не планується. Справа в тому, що розмір цієї виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який встановлюється на 1 січня поточного року. У 2024 році він становить 2 361 гривню.

Однак, завдяки весняній індексації, мінімальна пенсія зросла на 364 гривні і тепер складає 2 725 гривень. Таку пенсію отримують пенсіонери, які досягли 65-річного віку та не набули достатнього страхового стажу.

З 1 березня в Україні встановлені нові мінімальні пенсійні виплати для різних категорій пенсіонерів:

  • Для пенсіонерів до 70 років із повним стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу мінімальна пенсія складає 2 980 гривень.
  • Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем 30/35 років мінімальна пенсія становить 3 240 гривень.
  • Для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 20/25 років, мінімальна пенсія складає 3 370 гривень.

Важливо зазначити, що пенсіонери без стажу отримують державну тимчасову допомогу, яка не перевищує 3 028 гривень.

Хто отримає підвищені пенсії у червні

У червні підвищення пенсій отримають громадяни, яким влітку виповниться 70, 75 та 80 років. Це підвищення надаватиметься, якщо пенсія не перевищує 10,34 тис. грн. Суми надбавок виглядають наступним чином:

  • Для тих, кому від 70 до 75 років — 300 грн.
  • Для тих, кому від 75 до 80 років — 456 грн.
  • Для тих, кому виповнилося 80 років і більше — 570 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у сфері соціальної допомоги очікуються зміни. Так, у червні деяким пенсіонерам нарахують підвищені виплати через особливості законодавства, а переселенцям нададуть можливість отримувати нову допомогу — субсидію на орендоване житло.

Ми також повідомляли, що Пенсійний фонд України (ПФУ) 24 травня завершив виплати пенсій за травень. Відомо, скільки коштів було спрямовано на пенсійні виплати. 

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