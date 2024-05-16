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Минимальная пенсия в Украине — почему пенсионеры получают разные выплаты

16 мая 2024 10:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Выплаты минимальной пенсии – какие выплаты можно получить сейчас
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Украины утвердило размер минимальных выплат для разных категорий лиц. Размер пенсии определяется с учетом разных факторов.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины.

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Как определяется размер минимальной выплаты

Размер минимальной пенсии определяется с помощью сложных критериев, включающих возраст человека при выходе на заслуженный отдых, предварительную заработную плату и продолжительность трудового стажа.

Например, чем старше возраст пенсионера при выходе на пенсию, тем выше может быть его пенсия. Также важным фактором является размер зарплаты, которую получал гражданин, поскольку от него зависит часть исчисляемой от зарплаты пенсии. Кроме того, количество приобретенного стажа оказывает значительное влияние на размер пенсии, потому что каждый год работы повышает его. Такие причины учитываются при расчете малой пенсии для людей.

Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, пенсионер должен получить:

  • для выхода на пенсию в 60 лет не менее 31 года стажа;
  • в 63 года — 21 год стажа;
  • в 65 лет — 15 лет стажа.

Какие сейчас минимальные пенсионные выплаты

После индексации в марте, пенсии выросли для большого количества людей. Минимальная выплата в размере 3 370 гривен, предоставляется если:

  • пенсионер достиг 80 лет и имеет не менее 20 лет стажа для женщин и 25 — для мужчин;
  • лицо старше 65 лет, не работает и имеет полный стаж.

При этом, выплаты лиц, получивших полный стаж, в зависимости от возраста изменяются следующим образом:

  • 2980 гривен предоставляется пенсионерам до 70 лет;
  • 3 240 гривен — от 70 до 80 лет;
  • В настоящее время полным считается стаж 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Важно отметить, что лица, обладающие особыми заслугами перед Украиной, получают другие минимальные выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пенсии большинства граждан достаточно низкие по ряду причин, в частности, по небольшим заработным платам. Известно, на какую сумму можно рассчитывать в будущем при получении зарплаты выше средней — в 20 тыс. гривен.

Мы также писали, что в 2024 году в Украине стало больше оснований для лишения пенсионных выплат граждан. Известно, в каких случаях выплаты пенсий могут прекращаться на законных основаниях.

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