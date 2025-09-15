Минимальная пенсия в 2026 году — сколько хотят платить украинцам

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новости.LIVE

В Верховной Раде начали прорабатывать возможность увеличить размер минимальной пенсии. Если в 2025 году она составляет 2 361 грн, то в 2026-м выплаты могут вырасти до 6 тысяч гривен.

Об этом заявил в эфире программы Вечер.LIVE народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Когда минимальная пенсия может вырасти

По словам Руслана Горбенко, минимальную пенсию в 6 тысяч гривен могут установить до конца 2026 года.

"Обсуждается такая идея — выйти в конце следующего года на 6 тысяч гривен", — сказал народный избранник.

К тому же в парламенте рассматривается вариант ограничить размер специальных пенсий (по крайней мере на время военного положения) до трех минимальных зарплат, то есть примерно 24 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабмин Украины уже согласовал план индексации пенсионных выплат на 2026 год. Перерасчет выплат, как сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, состоится с учетом изменений в ценах.

Глава правительства уточнила, что в госбюджете на следующий год на пенсионное обеспечение планируют заложить 1 трлн 27 млрд грн. Индексация пенсий должна стартовать 1 марта.

