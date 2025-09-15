Відео
Головна Фінанси Мінімальна пенсія у 6 тисяч гривень — коли зростуть виплати

Мінімальна пенсія у 6 тисяч гривень — коли зростуть виплати

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 21:43
Мінімальна пенсія у 2026 році — скільки хочуть платити українцям
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді почали опрацьовувати можливість збільшити розмір мінімальної пенсії. Якщо у 2025 році вона становить 2 361 грн, то у 2026-му виплати можуть зрости до 6 тисяч гривень.

Про це заявив в етері програми Вечір.LIVE народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Читайте також:

Коли мінімальна пенсія може зрости 

За словами Руслана Горбенка, мінімальну пенсію у 6 тис. грн можуть встановити до кінця 2026 року. 

"Обговорюється така ідея — вийти наприкінці наступного року на 6 тисяч гривень", — сказав народний обранець. 

До того ж у парламенті розглядається варіант обмежити розмір спеціальних пенсій (принаймні на час воєнного стану) до трьох мінімальних зарплат, тобто приблизно 24 тисяч гривень.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, Кабмін України вже погодив план індексації пенсійних виплат на 2026 рік. Перерахунок виплат, як повідомила у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відбудеться з урахуванням змін у цінах.

Глава уряду уточнила, що у держбюджеті на наступний рік на пенсійне забезпечення планують закласти 1 трлн 27 млрд грн. Індексація пенсій має стартувати 1 березня.

Раніше повідомлялося, що прокурорам в Україні за новими правилами встановлюватимуть пенсійне забезпечення. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання у Верховній Раді. Також голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев назвав головну причину, через яку українці отримують маленькі пенсії. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
