Социальная помощь — какие будут выплаты в Украине в 2025 году

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине социальные выплаты зависят от размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума, предусмотренных "главной сметой" страны. Известно, какие утверждены размеры и изменились ли соцвыплаты.

Это прописано в законе о Государственном бюджете на 2025 год.

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Минималка и прожиточный минимум в 2025 году

В соответствии с нормами Госбюджета, размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2025 году остались на уровне предыдущего года.

Таким образом, уровень минималки до конца года составит 8 тыс. гривен, а уровень прожиточного минимума для различных категорий лиц следующий:

3,028 тыс. гривен — для трудоспособных лиц;

2,563 тыс. гривен — для детей в возрасте до шести лет;

3,196 тыс. гривен — для детей в возрасте от шести до 18 лет;

2,361 тыс. гривен — для нетрудоспособных лиц.

Какие в этом году будут социальные выплаты

В связи с тем, что показатели, на основе которых рассчитываются соцвыплаты, не изменятся, не будет и увеличения размера государственной помощи по сравнению с 2024 годом. Однако частичные изменения, предусмотренные законодательством, все же будут. Они коснутся денежной помощи для малообеспеченных семей.

В 2025 году повысился расчетный процент для детей и трудоспособных лиц, поскольку малообеспеченным семьям начисляют выплаты в виде процента от размера прожиточного минимума. Это предусмотрено ст. 9 закона "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Так, малообеспеченным лицам будут гарантировать следующие выплаты:

для трудоспособных лиц — доля в 60% от уровня прожиточного минимума (ранее было — 55%);

для детей — 145% (было — 140%).

В то же время, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — в размере 100%. Выплата останется без изменений.

То есть размер для трудоспособных лиц вырастет с 1,66 тыс. до 1,816 тыс. гривен, а для детей до шести лет вырастет с 3,58 тыс. до 3,71 тыс. гривен, с шести до 18 лет — с 4,47 тыс. до 4,63 тыс. гривен.

Напомним, некоторые граждане могут получить денежную помощь от БФ "Каритас Кривой Рог". В рамках программы выплатят на одного человека по 10,8 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Минцифры дали рекомендации, как пользоваться услугой "єМалятко", пока нет такой возможности на госпортале "Дія". Можно воспользоваться двумя дополнительными вариантами.