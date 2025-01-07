Соціальна допомога — які будуть виплати в Україні у 2025 році

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні соціальні виплати залежать від розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, передбачених "головним кошторисом" країни. Відомо, які затверджені розміри та чи змінилися соцвиплати.

Це прописано у законі про Державний бюджет на 2025 рік.

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Мінімалка та прожитковий мінімум у 2025 році

Відповідно до норм Держбюджету, розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у 2025 році залишилися на рівні попереднього року.

Таким чином, рівень мінімалки до кінця року становитиме 8 тис. гривень, а рівень прожиткового мінімуму для різних категорій осіб наступний:

3,028 тис. гривень — для працездатних осіб;

2,563 тис. гривень — для дітей віком до шести років;

3,196 тис. гривень — для дітей віком від шести до 18 років;

2,361 тис. гривень — для непрацездатних осіб.

Які цьогоріч будуть соціальні виплати

У зв'язку з тим, що показники, на основі яких розраховуються соцвиплати, не зміняться, не буде й збільшення розміру державної допомоги порівняно з 2024 роком. Однак часткові зміни, передбачені законодавством, все ж будуть. Вони торкнуться грошової допомоги для малозабезпечених сімей.

У 2025 році підвищився розрахунковий відсоток для дітей і працездатних осіб, оскільки малозабезпеченим сім’ям нараховують виплати у вигляді відсотку від розміру прожиткового мінімуму. Це передбачено ст. 9 закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

Так, малозабезпеченим особам будуть гарантувати наступні виплати:

для працездатних осіб — частка у 60% від рівня прожиткового мінімуму (раніше було — 55%);

для дітей — 145% (було — 140%).

Водночас, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — у розмірі 100%. Виплата залишиться без змін.

Тобто розмір для працездатних осіб зросте з 1,66 тис. до 1,816 тис. гривень, а для дітей до шести років збільшиться з 3,58 тис. до 3,71 тис. гривень, з шести до 18 років — з 4,47 тис. до 4,63 тис. гривень.

Нагадаємо, деякі громадяни можуть отримати грошову допомогу від БФ "Карітас Кривий Ріг". В рамках програми виплачуть на одну особу по 10,8 тис. гривень.

Також ми писали, що у Мінцифри дали рекомендації, як скористатися послугою "єМалятко", доки немає такої змоги на держпорталі "Дія". Можна скористатися двома додатковими варіантами.