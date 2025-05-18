Субсидии в мае 2025 — почему изменился размер выплат для украинцев

Купюры номиналом одна тысяча гривен. Фото: УНИАН

Граждане, которые относятся к незащищенным категориям населения и пользуются жилищными субсидиями уже заметили, что в мае 2025 года им насчитали меньший размер помощи за апрель. Так произошло по одной весомой причине.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как заявили в пресс-службе, жилищную субсидию в мае начисляют за апрель. Помощь рассчитана только за 15 дней на услугу по отоплению, поэтому в последнем месяце весны размер меньше, чем обычно.

В ПФУ напомнили, что субсидия на оплату ЖКУ актуальна до завершения отопительного сезона в Украине и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

В то же время жилищную субсидию за октябрь и апрель рассчитывают исходя из того, как долго длится отопительный сезон: с 16 октября по 15 апреля включительно.

"Именно поэтому размер жилищной субсидии за апрель, который выплачен в мае, изменился по сравнению с размером, выплаченным в апреле (за март): жилищную субсидию на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления (поставки тепловой энергии, поставки и распределения природного газа/электрической энергии для отопления) за апрель рассчитано с применением социальных нормативов за 15 дней отопительного сезона (с 1 по 15 апреля включительно)", — пояснили в ПФУ.

Напомним, что в Кабмине готовят изменения для граждан по оформлению субсидий. Ожидается, что правительство отменит подачу упрощенных заявлений на получение финподдержки.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам придется переоформить субсидию на дрова и уголь. Известно, почему возникла такая необходимость.