Субсидії у травні 2025 — чому змінився розмір виплат для українців

Купюри номіналом одна тисяча гривень. Фото: УНІАН

Громадяни, які належать до незахищених категорій населення та користуються житловими субсидіями, вже помітили, що у травні 2025 року їм нарахували менший розмір допомоги за квітень. Так сталося з однієї вагомої причини.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як заявили у пресслужбі, житлову субсидію у травні нараховують за квітень. Допомога розрахована лише за 15 днів на послугу з опалення, тож в останньому місяці весни розмір є меншим, ніж зазвичай.

У ПФУ нагадали, що субсидія на оплату ЖКП є актуальною до завершення опалювального сезону в Україні та розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Водночас житлову субсидію за жовтень та квітень розраховують виходячи з того, як довго триває опалювальний сезон: з 16 жовтня по 15 квітня включно.

"Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачено у травні, змінився в порівнянні з розміром, виплаченим у квітні (за березень): житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу/електричної енергії для опалення) за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів опалювального сезону (з 1 по 15 квітня включно)", — пояснили у ПФУ.

Нагадаємо, що у Кабміні готують зміни для громадян щодо оформлення субсидій. Очікується, що уряд скасує подачу спрощених заяв на отримання фінпідтримки.

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