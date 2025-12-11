Видео
Медосмотр за счет государства — как получить 2 тысячи гривен

Медосмотр за счет государства — как получить 2 тысячи гривен

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 12:09
Скрининг здоровья бесплатно в 2026 году — как и кому будут выплачивать 2 тыс. грн
Пациент на обследовании у врача. Фото: УНИАН

Кабмин Украины определил, по какому механизму с 1 января 2026 года будет внедряться общенациональная программа "Скрининг здоровья 40+". На прохождение медицинского обследования некоторые люди получат от государства 2 тысячи гривен.

Об этом говорится в публикации на Правительственном портале.

Читайте также:

Как получить деньги на "Скрининг здоровья 40+"

Как отмечается, украинцам, которые зарегистрировались в Дії, поступит уведомление в приложении о возможности пройти обследование. Пользователи получат такое сообщение на 30 день после своего Дня рождения.

Когда украинец или украинка примут приглашение, им нужно будет заказать Дія.Карту в приложении или же использовать свою, если она уже оформлена. Именно на нее поступит сумма в 2 тысячи гривен, которыми можно будет оплатить проверку своего здоровья.

Как получить деньги тем, у кого нет Дії

Для таких украинцев подготовили альтернативный вариант. Так, гражданам через месяц после их Дня рождения надо будет посетить банк или ЦПАУ и:

  • подать заявку;
  • подтвердить личность;
  • указать банковский счет;
  • заказать пластиковую карточку.

Две тысячи гривен выплатят в течение недели.

"Далее все будет работать так же, как и для пользователей Дії: выбираете медучреждение из утвержденного перечня и проходите комплексное обследование", — говорится в сообщении.

Во время скрининга здоровья украинцы смогут:

  • проконсультироваться у врача;
  • получить рекомендации по образу жизни: питанию, физической активности;
  • сдать анализы крови — гликированный гемоглобин и липидограмму (оценка риска сердечно-сосудистых болезней и диабета).

А если возникнет необходимость — пролечить артериальную гипертензию и получить рецепты по программе "Доступные лекарства".

О чем еще стоит знать

Пройти медобследование можно в государственном, коммунальном или частном медицинском учреждении. Главное условие: больница должна присоединиться к участию в программе. В Кабмине отмечают, что сформируют и опубликуют официальный перечень медучреждений, которые будут предоставлять услуги.

Ранее мы рассказывали, что украинцы продолжают получать по 1 тысяче гривен по программе "Зимняя поддержка". Известно, кто еще из граждан получит разовую выплату в декабре 2025 года. Узнавайте также, могут ли получить помощь в 6,5 тысячи гривен одинокие пенсионеры.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
