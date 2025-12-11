Скринінг здоров'я безплатно у 2026 році — як і кому виплачуватимуть 2 тис. грн

Пацієнт на обстеженні у лікарки. Фото: УНІАН

Кабмін України визначив, за яким механізмом з 1 січня 2026 року впроваджуватиметься загальнонаціональна програма "Скринінг здоров’я 40+". На проходження медичного обстеження деякі громадяни отримають від держави 2 тисячі гривень.

Про це йдеться у публікації на Урядовому порталі.

Як отримати гроші на "Скринінг здоров'я 40+"

Як зазначається, українцям, які зареєструвалися у Дії, надійде сповіщення у застосунку про можливість пройти обстеження. Користувачі отримають таке повідомлення на 30 день після свого Дня народження.

Коли українець чи українка приймуть запрошення, їм потрібно буде замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, якщо вона вже оформлена. Саме на неї надійде сума у 2 тисячі гривень, якими можна буде оплатити перевірку свого здоров'я.

Як отримати гроші тим, в кого немає Дії

Для таких українців підготували альтернативний варіант. Так, громадянам за місяць після свого Дня народження треба буде відвідати банк чи ЦНАП та:

подати заявку;

підтвердити особу;

вказати банківський рахунок;

замовити пластикову картку.

Дві тисячі гривень виплатять впродовж тижня.

"Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження", — йдеться у повідомленні.

Українці зможуть:

проконсультуватися у лікаря;

отримати рекомендації щодо способу життя: харчування, фізична активність;

здати аналізи крові — глікований гемоглобін та ліпідограму (оцінка ризику серцево-судинних хвороб і діабету).

А якщо виникне потреба — пролікувати артеріальну гіпертензію та отримати рецепти за програмою "Доступні ліки".

Про що ще варто знати

Пройти медобстеження можна у державному, комунальному чи приватному медичному закладі. Головна умова: лікарня має долучитися до участі в програми. В Кабміні зауважують, що сформують та опублікують офіційний перелік медзакладів, які надаватимуть послуги.

