Головна Фінанси Медичні пільги для УБД — що передбачено у вересні та як оформити

Медичні пільги для УБД — що передбачено у вересні та як оформити

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:05
Соціальні гарантії для УБД — які медичні послуги можна отримати безплатно
Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Статус учасника бойових дій в Україні гарантує низку соціальних та медичних пільг. Одним із ключових напрямів підтримки є доступ до якісної медичної допомоги, безплатних послуг та спеціальних програм оздоровлення.

Новини.LIVE розповідають, які медичні пільги належать УБД.

Читайте також:

Безплатні ліки для учасників бойових дій

Військовослужбовці зі статусом УБД мають право на безплатні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. 

Як пояснили у Міністерстві оборони України, ліки можуть надаватися для амбулаторного лікування і лише тих захворювань, які визначені Кабміном. Для їх отримання потрібен рецепт від лікаря з його підписом та печаткою. Тому під час консультації з лікарем варто зазначити про наявність пільги та уточнити в якій саме аптеці можна ці ліки отримати. В аптеці необхідно показати рецепт та посвідчення УБД.

Безоплатні стоматологічні послуги

Статус УБД дає українцям право на безплатне зубопротезування (за винятком використання виробів із дорогоцінних металів). Крім того, перелік доступних послуг для захисників включає:

  • просте та складне видалення зубів;
  • відновлення зубів без або з використанням анестезії та лікуванням каналів;
  • відновлення зубів з пломбуванням каналів з використанням анестезії.

Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 24 952 гривні.

Психологічна реабілітація

Згідно з законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей", військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов'язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад.

Безплатні путівки в санаторій

Учасників бойових дій за бажанням забезпечують санаторно-курортним лікуванням. Безоплатна путівка надається не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день. Також передбачена компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Для отримання путівки військовому або його родичам треба стати на облік у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації, подати відповідну заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копії військового квитка та посвідчення УБД.

Крім того, УБД мають право на інші медичні гарантії, як от щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація тощо. 

Раніше ми писали, що в Україні планують розширити список пільг для учасників бойових дій. 

Також дізнавайтеся, які комунальні пільги доступні УБД.

медицина пільги УБД медична допомога соціальний захист
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
