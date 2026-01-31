Видео
Главная Финансы Материальная помощь военным — кто и сколько может получить

Материальная помощь военным — кто и сколько может получить

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:25
Материальная помощь военным — кто может получить и какая сумма в 2026 году
Военные на задании. Фото: Генштаб, Telegram

Одним из видов денежного обеспечения украинских военнослужащих является материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов. Эта выплата предоставляется один раз в год при наличии обстоятельств, предусмотренных законодательством.

О том, какой размер материальной помощи военнослужащим в 2026 году, кто имеет право на ее получение и что для этого нужно, рассказали в Министерстве обороны.

Читайте также:

Кто из военных имеет право на материальную помощь

Эта выплата осуществляется при условии наличия средств в фонде денежного обеспечения. Согласно поручению Министра обороны Украины от 4 января 2026 года № 38/уд, в 2026 году основаниями для получения материальной помощи являются:

  1. Наличие у военнослужащего инвалидности, полученной вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.
  2. Семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме военнослужащих, которые сдались в плен добровольно), являются заложниками, интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести.
  3. Наступление события в 2026 году или в декабре 2025 года, при условии, что право на получение материальной помощи не было реализовано в год наступления события.

К таким событиям относятся смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей, а также рождение ребенка у защитника, в том числе его усыновление.

Выплата осуществляется также в случае нарушения состояния здоровья военного, его жены (мужа), детей или родителей, что подтверждается соответствующими медицинскими документами. В частности это:

  • заболевание защитника туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В или С;
  • пребывание военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) или заболеванием, связанным с защитой Родины;
  • пребывания военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей на лечении онкологического заболевания;
  • ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного во время выполнения задач в период действия военного положения;
  • ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (мужа), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией РФ против Украины.

Какая сумма материальной помощи в 2026 году

Как и раньше, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов начисляют в размере месячного денежного обеспечения военного, которое состоит из:

  • должностного оклада;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (кроме вознаграждений), на которые защитник имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

Чтобы получить материальную помощь, военному необходимо подать рапорт на имя командира части, указав основания для выплат и предоставив документы, которые их подтверждают.

Ранее мы рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные украинцы при увольнении со службы.

Также узнавайте, сколько будут платить курсантам в 2026 году.

выплаты ВСУ военные материальная помощь социальная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
