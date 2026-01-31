Матеріальна допомога військовим — хто може отримати та яка сума у 2026 році

Військові на завданні. Фото: Генштаб, Telegram

Одним із видів грошового забезпечення українських військовослужбовців є матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань. Ця виплата надається один раз на рік за наявності обставин, передбачених законодавством.

Про те, який розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям у 2026 році, хто має право на її отримання та що для цього потрібно, розповіли у Міністерстві оборони.

Реклама

Читайте також:

Хто з військових має право на матеріальну допомогу

Ця виплата здійснюється за умови наявності коштів у фонді грошового забезпечення. Згідно з дорученням Міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд, у 2026 році підставами для отримання матеріальної допомоги є:

Наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини. Сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти. Настання події у 2026 році або у грудні 2025 року, за умови, що право на отримання матеріальної допомоги не було реалізовано у рік настання події.

До таких подій належать смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків, а також народження дитини у захисника, у тому числі її усиновлення.

Виплата здійснюється також у разі порушення стану здоров’я військового, його дружини (чоловіка), дітей або батьків, що підтверджується відповідними медичними документами. Зокрема це:

захворювання захисника на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В або С;

перебування військовослужбовця понад 30 днів поспіль на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом) або захворюванням, пов’язаними із захистом Батьківщини;

перебування військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків на лікуванні онкологічного захворювання;

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого під час виконання завдань у період дії воєнного стану;

поранення (тяжкі травми, каліцтва) дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця, пов’язаного з військовою агресією РФ проти України.

Яка сума матеріальної допомоги у 2026 році

Як і раніше, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань нараховують у розмірі місячного грошового забезпечення військового, яке складається з:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород), на які захисник має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Щоб отримати матеріальну допомогу, військовому необхідно подати рапорт на ім'я командира частини, вказавши підстави для виплат та надавши документи, що їх підтверджують.

Раніше ми розповідали, на які виплати можуть розраховувати мобілізовані українці при звільненні зі служби.

Також дізнавайтеся, скільки платитимуть курсантам у 2026 році.