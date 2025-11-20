Как рассчитывается льгота на коммунальные услуги для УБД — нормы и правила в 2025 году

Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, получают ряд преференций от государства. В частности это существенные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются в соответствии с площадью жилья, количеством членов семьи и других факторов.

Как рассчитать скидку на оплату газа, света, воды или других ЖКУ, объяснили специалисты портала Portmone.

На какие коммунальные услуги предоставляются скидки УБД

Вопрос предоставления льгот УБД регулирует Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Пунктами 4-6 статьи 12 документа предусмотрена скидка в размере 75% при расчетах за:

пользование жильем (квартплата);

ЖКУ — отопление, потребление электроэнергии, газа, холодной и горячей воды и пр.;

топлива (газа, угля, дров) — для семей, проживающих в частных домах.

Для семей, полностью состоящих из нетрудоспособных лиц, действует 100% скидка на все виды коммуналки.

Условия пользования льготами

Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются только в пределах установленных государством норм. Для расчета льгот на квартплату и отопление принимается во внимание площадь не более 21 кв. м на каждого жителя плюс 10,5 кв. м на домохозяйство в целом.

Если семья пользуется твердым или сжиженным топливом, норматив удваивается: 42 кв. м на одного человека и 21 кв. м на семью.

При определении объема льгот участникам боевых действий применяют стандарты, закрепленные постановлением Кабинета Министров № 409 от 6 августа 2014 года.

Документ устанавливает следующие максимальные нормы потребления:

Электроэнергия — 70 кВт-ч на человека ежемесячно плюс 30 кВт-ч на семью, но в целом не более 190 кВт-ч на помещение. Если в доме установлена электроплита, лимит может вырасти до 220-250 кВт-ч, в зависимости от наличия горячей и холодной воды.

Газ — 3,3 куб. м на человека при наличии газовой плиты и централизованной горячей воды; 5,4 куб. м — если горячей воды нет; 10,5 куб. м — в домохозяйствах с газовой колонкой.

Холодная вода и водоотведение — 3,6 куб. м на члена семьи ежемесячно.

Горячая вода — 1,6 куб. м на человека.

Нормы по обеспечению населения твердым топливом и сжиженным газом регулирует постановление КМУ № 356 от 23 апреля 2012 года. Оно определяет:

для льготников — 1 тонна твердого топлива или 1 баллон (21 кг) газа в год;

для социально незащищенных получателей субсидий — 2 тонны топлива или 2-4 баллона газа (42-84 кг), в зависимости от количества жителей.

Все объемы, превышающие установленные нормативы, оплачиваются по полной цене.

Как рассчитать льготы на коммунальные услуги для УБД

Специалисты провели расчет на примере семьи из трех человек, которая живет в квартире с газовой плитой, холодной и горячей водой. За месяц домохозяйство использовало 160 кВт-ч электроэнергии — это вписывается в норматив.

По тарифу 4,32 грн/кВт-ч общая стоимость составляет:

4,32 × 160 = 691,2 грн.

Поскольку УБД имеет право на 75% скидки, размер льготы равен:

691,2 × 0,75 = 518,4 грн.

Сумма, которую семья фактически уплатит:

691,2 - 518,4 = 172,8 грн.

То есть вместо полной стоимости 691,2 грн семья будет оплачивать только 172,8 грн.

Кто из членов семьи может пользоваться льготами УБД

Право на скидки вместе с ветераном имеют все, кто проживает с ним на одной жилой площади. Среди них:

муж или жена ветерана;

дети до 18 лет, а также совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью;

лицо, осуществляющее уход за ветераном I группы инвалидности;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекой или попечительством УБД.

В чем разница между льготой и компенсацией за коммуналку для УБД

Льгота — это фиксированное право на 75% скидку за каждый вид услуги, но только в пределах установленных норм.

Компенсация — это отдельная форма поддержки. Ее предоставляют, когда воспользоваться обычной льготой невозможно или когда расходы после учета льготы остаются слишком высокими.

Если сумма ежемесячных оплат за ЖКУ даже после применения льготы превышает 15% семейного дохода, домохозяйство может претендовать на субсидию. Компенсируется только та часть платежей, которая осталась после скидки.

