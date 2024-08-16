Минфин обяжет онлайн-сервисы сообщать налоговикам о заработках пользователей

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство планирует обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн сервисы такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать информацию о пользователях. Они должны представлять отчет в Государственную налоговую службу о доходах, полученных пользователями от продажи товаров или предоставления услуг через эти платформы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи заместителя министра Светланы Воробей с представителями компаний — операторов цифровых платформ.

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Подробнее о введении отчетности

В ходе встречи обсуждали концепцию введения в Украине отчетности о доходах, полученных физическими и юридическими лицами, использующими такие платформы для заработка.

"Обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере. Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и повышению налоговой культуры налогоплательщиков", — отметила на встрече заместитель министра.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотре военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.

Мы также писали, что пересмотр налогов и сборов в Украине неизбежен. Министерство финансов Украины и Международный валютный фонд оценивают дополнительную финансовую потребность от международных партнеров в размере 12-15 млрд долларов. Средства необходимы на военный 2025 год.