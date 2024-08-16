Мінфін зобов'яже онлайн-сервіси повідомляти податківцям про заробітки користувачів

Телефон у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і послуг, збирати інформацію про користувачів. Вони повинні подавати звіт до Державної податкової служби про доходи, отримані користувачами від продажу товарів або надання послуг через ці платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі заступниці міністра Світлани Воробей із представниками компаній — операторів цифрових платформ.

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Детальніше про запровадження звітності

Під час зустрічі обговорювали концепцію запровадження в Україні звітності про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують такі платформи для заробітку.

"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", — зазначила під час зустрічі заступниця міністра.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли про доцільність підвищення податків та перегляду військового збору в Україні. Відомо, кого з українців торкнуться новації.

Ми також писали, що перегляд податків та зборів в Україні неминучий. Міністерство фінансів України та Міжнародний валютний фонд оцінюють додаткову фінансову потребу від міжнародних партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів. Кошти необхідні на воєнний 2025 рік.