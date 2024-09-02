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Максимальная и минимальная пенсия в сентябре — какие выплаты можно получить в Украине

2 сентября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие пенсии будут в сентябре 2024 года
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине установлены пределы для минимальных и максимальных пенсионных выплат. Это означает, что независимо от стажа или возраста, пенсионные суммы не могут быть меньше или больше определенных этих значений.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Каков размер максимальной и минимальной пенсии

С 1 января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну. Соответственно, максимальный размер пенсии достиг 23 610 гривен.

В начале года минимальная пенсия составляла 2 361 гривну. С марта была проведена масштабная индексация пенсионных выплат, установив новые уровни минимальных пенсий:

  • 2 725 гривен — для неработающих пенсионеров, без учета стажа;
  • 2 980 гривен — для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа;
  • 2 980 гривен — для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным стажем 30/35 лет (женщины/мужчины);
  • 3 240 гривен — для граждан в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем 30/35 лет;
  • 3 370 гривен — для пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;
  • 3 370 гривен — для лиц в возрасте от 80 лет со страховым стажем 20/25 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.

Мы также писали, что в Украине граждане могут узнать ориентировочный размер своей будущей пенсии даже за несколько десятков лет до достижения пенсионного возраста. Для этого на сайте Пенсионного фонда Украины доступен пенсионный калькулятор, помогающий совершить соответствующий просчет. Он также поможет исправить ситуацию в случае, если размер будущей пенсии слишком низок.

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