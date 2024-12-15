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Максимальная пенсия в 2025 году — стоит ли ожидать роста

15 декабря 2024 14:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Максимальная пенсия в 2025 году не будет расти
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине в этом году максимальная пенсия выросла. С 1 января 2024 года этот показатель составил 23 610 гривен. Однако произойдет ли подобный рост в следующем году?

На этот вопрос отвечает 24 экономика.

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Максимальная пенсия в 2025 году

В 2025 году максимальная пенсия не будет расти в связи с тем, что прожиточный минимум в следующем году будет неизменным. Об этом сообщается в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Следует обратить внимание, что согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер максимальной пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов.

В максимальную пенсию включаются все надбавки и доплаты. Однако в это значение не входит надбавка лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Согласно действующему законодательству, максимальную пенсию в Украине могут получать:

  • ученые;
  • государственные служащие;
  • народные депутаты;
  • работники местного самоуправления

Возможно, последние решения правительства по данному вопросу свидетельствуют о том, что размер максимальной пенсии не будет изменяться до 2028 года. То есть это значение в 2025 году составит 23 610 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Украине наблюдаются значительные отличия в размере пенсий граждан. На объем выплат влияет несколько факторов, в том числе заработная плата.

Напомним, что украинское законодательство гарантирует предоставление пенсионных выплат гражданам в соответствии с требованиями. Однако предусмотрены случаи, когда выплату пенсий могут законно прекратить.

Украина экономика финансы пенсия 2025 год

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