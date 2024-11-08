Деньги на дрова — известно, кто и сколько получил средств от ЮНИСЕФ

Дрова в руках. Фото: infopotik

В Украине десятки тысяч граждан получили значительную денежную помощь в рамках действия программы от ЮНИСЕФ. Средства предоставляются на прохождение зимнего периода.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В Минреинтеграции сообщили о первых результатах программы. Ожидается, что с приближением холодного периода в рамках подготовки к зиме 2024/2025 средства предоставят гражданам общим количеством в 100 тысяч.

"Около 70 тысяч украинцев на прифронтовых территориях уже получили денежную помощь от ЮНИСЕФ для прохождения зимнего периода", — говорится в сообщении.

Денежная помощь предоставляется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и ЮНИСЕФ, призванного поддержать семьи с детьми во время войны, проживающих на территориях, приближенных к фронту.

Кто может получить и сумма помощи

В рамках действия программы предполагается предоставление помощи в размере 21,8 тыс. гривен. Речь идет об одноразовой выплате, которую разрешается потратить на покупку дров.

Денежные средства предоставляют исключительно уязвимым категориям граждан, в частности, семьям с детьми, с целью поддержки во время зимнего периода путем обеспечения отоплением. По подсчетам сумма должна покрыть полугодовые потребности домохозяйств.

"ЮНИСЕФ верит, что семьи в это затруднительное время будут использовать средства с максимальной пользой для себя и своих детей. В будущем с вами могут связаться по телефону и попросить об отзыве об эффективности оказанной поддержки", — сообщают в фонде.

Помощь могут оформить семьи, проживающие в населенных пунктах вблизи линии фронта. А именно — не более 30 километров. Речь идет о таких областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Харьковская;

Херсонская;

Сумская;

Запорожская.

Как сообщил ЮНИСЕФ на странице в соцсети X, соответствующей программой помощи уже охвачено более 68 тысяч человек, включая 30 тысяч детей.

"Накануне зимы мы предоставили денежную помощь более 68 тысячам человек в прифронтовых районах, в том числе 30 тысячам детей. Поддержка Германии, Норвегии и USAID делает такую ​​своевременную помощь возможной. Вместе мы помогаем семьям оставаться теплыми и выносливыми", — добавили в фонде.

Программы помощи ЮНИСЕФ стали возможны благодаря щедрым вкладам, предоставленным ЕС, Германией, Италией, Португалией, Норвегией, Швецией, Британией и США, ООН, вкладам от частного сектора, корпораций и фондов.

О том, как получить помощь, можно узнать на горячей линии ЮНИСЕФ по номеру 0800600017 (звонки бесплатные).

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре некоторые граждане смогут подать заявки на финансовую помощь от UNHCR Ukraine. В частности, выездная бригада приедет в Бучу Киевской области.

Также мы писали, что гражданам доступна денежная помощь от фонда "Каритас Полтава". Средства предусмотрены на аренду жилья на полгода.