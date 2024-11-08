Гроші на дрова — відомо, хто і скільки отримав коштів від ЮНІСЕФ

Дрова в руках. Фото: infopotik

В Україні десятки тисяч громадян отримали суттєву грошову допомогу в рамках дії програми від ЮНІСЕФ. Кошти надають на проходження зимового періоду.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Особливості програми "Гроші на дрова"

У Мінреінтеграції повідомили про перші результати програми. Очікуються, що з наближенням холодного періоду в рамках підготовки до зими 2024/2025 кошти нададуть громадянам загальною кількістю у 100 тисяч.

"Майже 70 тисяч українців на прифронтових територіях вже отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ для проходження зимового періоду", — йдеться у повідомленні.

Грошова допомога надається в рамках спільного проєкту Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ, що покликаний підтримати родини із дітьми під час війни, які проживають на територіях, наближених до фронту.

Хто може отримати та сума допомоги

В рамках дії програми передбачається надання допомоги у розмірі 21,8 тис. гривень. Йдеться про одноразову виплату, яку дозволяється витратити на купівлю дров.

Кошти надають виключно вразливим категоріям громадян, зокрема, родинам з дітьми, з метою підтримки під час зимового періоду шляхом забезпечення опаленням. За підрахунками, сума має покрити піврічні потреби домогосподарств.

"ЮНІСЕФ вірить, що родини в цей скрутний час будуть використовувати кошти з максимальною користю для себе та своїх дітей. В майбутньому з вами можуть сконтактувати телефоном і попросити про відгук щодо ефективності наданої підтримки", — повідомляють у фонді.

Допомогу можуть оформити родини, які проживають у населених пунктах поблизу від лінії фронту. А саме — не більше 30 кілометрів. Йдеться про такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Харківська;

Херсонська;

Сумська;

Запорізька.

Як повідомив ЮНІСЕФ на сторінці у соцмережі X, відповідною програмою допомоги вже охоплено більш ніж 68 тисяч осіб, включно з 30 тисячами дітей.

"Напередодні зими ми надали грошову допомогу понад 68 тисячам людей у ​​прифронтових районах, у тому числі 30 тисячам дітей. Підтримка Німеччини, Норвегії та USAID робить таку своєчасну допомогу можливою. Разом ми допомагаємо сім’ям залишатися теплими та витривалими", — додали у фонді.

Програми допомоги ЮНІСЕФ стали можливі завдяки щедрим внескам, наданим ЄС, Німеччиною, Італією, Португалією, Норвегією, Швецією, Британією та США, ООН, внескам від приватного сектору, корпорацій та фондів.

Про те, як отримати допомогу, можна дізнатися на гарячій лінії ЮНІСЕФ за номером 0 800 600 017 (дзвінки безплатні).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді деякі громадяни зможуть подати заявки на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Зокрема, виїзна бригада приїде у Бучу Київської області.

Також ми писали, громадянам доступна грошова допомога від фонду "Карітас Полтава". Кошти передбачені на оренду житла на пів року.