Соцвыплаты в Украине — в 2024 году вырос размер пособия для лиц с инвалидностью

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В Украине растет количество людей с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

Читайте также:

Как изменятся выплаты по инвалидности в 2024 году

По данным Минсоцполитики, за время полномасштабной войны число лиц с инвалидностью официально увеличилось на 300 тысяч. В частности, осенью прошлого года соответствующий статус имели 3 миллиона граждан.

Такие украинцы имеют право на соцвыплаты и пенсию по инвалидности. Размер соцвыплаты зависит от группы, а пенсий — еще и от стажа.

В 2024 году сумма пособия зависит от размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — это 2 361 грн.

Для людей с инвалидностью:

первой группы — 100% (2361 грн);

второй — 80% (1 888 грн);

третьей — 60% (1416 грн).

Источник: ЭП

В частности, гражданам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью младше 18 лет предоставляется государственная помощь. Для них предполагается поддержка на весь период инвалидности.

Для украинцев с инвалидностью с детства сумма выплат определяется процентом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В то же время дети, у которых возникла инвалидность до 18 лет, имеют право на 70% от суммы прожиточного минимума.

Выплаты для лиц с инвалидностью таковы:

первая группа инвалидности — доля в 100% (с 1 января 2024-го — 2361 грн);

вторая группа — доля в 80% (1888,8 грн);

третья группа — доля в 60% (1416,6 грн).

Также имеют право на надбавку за уход за ребенком с инвалидностью кто-то из родителей, усыновители, опекуны, попечители, фактически осуществляющие уход за ребенком. Речь идет о гражданах, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы), не проходят военную службу, не занимают какую-то выборную должность.

Прибавку за уход определяют следующим образом:

гражданин с инвалидностью (первая группа подгруппы А) — 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с января 2024-го — 4 722 грн);

лица с инвалидностью (первая группа подгруппы Б) — 100% (2361 грн);

одинокое лицо с инвалидностью (вторая и третья группы), за которыми на основе заключения комиссии требуется посторонний уход — 75% (1,77 тыс. грн).

надбавка за уход за ребенком с инвалидностью зависит от уровня прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Дополнительно платят за уход за таким ребенком:

для подгруппы А и младше шести лет — 200% от прожиточного минимума (5126 грн);

другие случаи — 50% прожиточного минимума (1281 грн).

для подгруппы А с возрастом от шести до 18 лет — 200% от прожиточного минимума (6392 грн);

другие ситуации — 50% (1598 грн).

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 января 2024 для ряда украинцев возрастут социальные выплаты. Также ожидаются изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Еще некоторые украинцы могут получить пособие от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.