Грошова допомога у 100 відсотків від зарплати — ПФУ назвав одну категорію

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про одну категорію громадян, якій передбачається виплата грошової допомоги, що дорівнює розміру середньої заробітної плати. Йдеться про виплати у зв’язку з вагітністю та пологами.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Умови надання допомоги жінкам

Як зауважують у фонді, в Україні працюючі жінки та жінки, які займаються підприємницькою діяльністю, під час оформлення листка непрацездатності через вагітність та пологи мають право на відповідну допомогу.

Для нарахування коштів потрібно мати листок непрацездатності, створений на підставі висновку лікаря. Він буде підставою для призначення допомоги.

На лікарняні з вагітності та пологів мають право жінки, які працюють на таких умовах:

трудовий договір (контракт);

гіг-контракт;

інший цивільно-правовий договір;

інші підстави, передбачені законом, на підприємствах, в установах, організаціях різної форми власності та господарювання, зокрема, резиденти Дія Сіті;

жінки, які були обрані на виборні посади в органах держвлади, місцевого самоврядування;

жінки-підприємці.

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Фахівці Пенсійного фонду зазначають, що допомогу з вагітності та пологів надають у розмірі, який дорівнює 100% середньої заробітної платні (доходу).

Зараз в Україні середня заробітна плата становить 18,52 тис. гривень, проте у 2024 році має підвищитися до 21,8 тис. гривень. Саме таку суму прописав у пояснювальній записці до бюджету уряд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році компанії будуть змушені підвищити заробітну плату своїм працівникам. За прогнозом Національного банку України (НБУ), до такого кроку роботодавців штовхатиме один важливий фактор.

Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.