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Почти 150 000 грн ежемесячно — украинцев приглашают на работу в теплицы в Германии

6 июня 2024 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Заработок для украинцев за границей — вакансии в Германии
Женщина ухаживает за растениями в теплице. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцам предлагают работу в теплицах по сортировке зелени в немецком городе Гамбург. Работодатель обещает бесплатное жилье и высокую зарплату до 3300 евро ежемесячно, что составляет почти 150 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble во вторник, 4 июня.

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Работа для украинцев в Германии
Скриншот вакансии в теплицах в Германии на сайте Jooble

Работа в теплицах в Германии

Нужны работники — женщины, мужчины, студенты и семейные пары — в теплице на сортировку зелени. В обязанности входит подготовка грядок под посадку и сортировку саженцев.

Зарплата от 3000 до 3300 евро в месяц. Рабочий день составляет 8-10 часов по 5-6 дней в неделю.

Питание за свой счет. Кроме бесплатного жилья, работодатель предлагает проезд к месту работы за его счет.

Работа для украинцев за границей

Напомним, что в Нидерландах ищут работников для работы на поле по сбору капусты, а также в теплицах по сбору цветов. Заработная плата — до 2 500 евро в месяц.

Также работники нужны в Финляндии для сбора клубники и смородины. На работу приглашают женщин, обещают платить 2000 евро ежемесячно.

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