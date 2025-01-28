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Будущая пенсия — кто получит выплату в 7,1 тыс. гривен

28 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какая будет выплата с зарплатой 18 тыс. грн
Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине большинство граждан получают пенсию по единой формуле. На ее основе можно выяснить, на какую будущую выплату украинцы смогут претендовать при условии средней заработной платы.

Соответствующие правила прописаны в ст. 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Какая будет пенсия в Украине при средней зарплате

По правилам Пенсионного фонда, большинство украинских пенсий рассчитывают по единой формуле, по которой среднюю зарплату за три последних года (в 13,55 тыс. гривен) умножают на страховой стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной заработной платы к средней. Из-за нее нет возможности получать большие пенсии.

Специалисты ПФУ в прошлом году при расчетах использовали данные по средней зарплате за последние три года. В то же время, данных по средней зарплате в 2024 году пока не обнародованы, однако люди, которые будут выходить на пенсию в этом году, будут иметь выплату, которая будет зависеть от размера зарплаты прошлого года.

В соответствии с формулой, при условии средней заработной платы в 18 тыс. гривен украинцы смогут рассчитывать на пенсию, размер которой будет равен 4,7 тыс. грн. Однако такая выплата возможна при наличии 35 лет страхового стажа. Если размер стажа выше, например 40 лет, то пенсия со средней зарплатой составит 5,4 тыс. грн.

В случае, если зарплата будет выше средней по стране, например на 50%, то имея 35 лет стажа, можно претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в сумме 7,1 тыс. грн.

Как увеличить будущую пенсию 

Граждане, которые имеют большой сверхурочный страховой стаж, смогут рассчитывать на доплаты к пенсиям. Они будут зависеть от времени выхода на заслуженный отдых:

  • до октября 2011-го — мужской сверхурочный стаж считают после 25 лет, а женский — после 20-ти;
  • после октября 2011-го — сверхстаж для мужчин считают после 35 лет, для женщин — после 30-ти.

Каждый дополнительный год стажа добавляет 1% к пенсии от базового уровня. В 2025 году пенсионеры, у которых есть стажа 30 лет и пенсионная выплата, превышающая минимальную, получат до 708 грн доплаты. Будут начислять по 23,61 грн за каждый год сверхстажа: 2 361 грн х 30%

Ранее мы писали, что часть граждан в стране получает две пенсионные выплаты сразу. Речь идет о предоставлении к пенсии соцпомощи или начислении пенсии по инвалидности и доплаты к ней.

Также сообщалось, что правительство планирует провести индексацию пенсий весной этого года на 10% в Украине. Однако в итоге повышение может оказаться для большинства граждан мизерным.

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