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Главная Финансы Будущие пенсии военных — в ПФУ уточнили правила по стажу

Будущие пенсии военных — в ПФУ уточнили правила по стажу

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Дата публикации 9 июня 2025 06:10
Пенсии в Украине — какие правила зачисления в стаж периодов военной службы
Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что время прохождения военной службы в особый период также засчитывается в страховой стаж. При этом соответствующие периоды учитывают в различные виды стажа для будущей пенсии военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из управлений ПФУ.

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Военная служба и страховой стаж

Как отмечают в ПФУ, существуют определенные особенности зачисления в страховой стаж периодов военной службы граждан. Так, время прохождения украинцами военной службы засчитывается в:

  • страховой стаж;
  • стаж работы;
  • стаж по специальности, выслугу лет;
  • стаж государственной службы.

Период прохождения военной службы в особый период, объявленный в рамках закона "Об обороне Украины", засчитывают в указанные виды стажа на льготных условиях в порядке, определенном правительством. Соответствующий вопрос регулирует закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

В частности, соответствующий стаж засчитывают:

  • до 1 января 2004 года — для этого нужны военные билеты, справки, выданные территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, воинскими частями, учреждениями Министерства обороны, архивными или военно-лечебными учреждениями;
  • с 1 января 2004 года — нужны данные из персонифицированного учета из Реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Если информация отсутствует в Реестре за период с 1 июля 2000 по 31 декабря 2016 года относительно военных (кроме срочников), полицейских, лиц рядового и начальствующего состава — страховой стаж засчитывают на основе справки о прохождении военной службы и справки об уплате взносов.

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Правила относительно стажа. Источник: ПФУ

В ПФУ обнародовали видеоинструкции о правилах подачи документов на назначение пенсии.

Ранее мы рассказывали, что украинцы имеют возможность сами контролировать информацию о стаже и зарплатных начислениях на портале ПФУ. Существует специальная инструкция для проверки.

Также сообщали, что несмотря на ужесточение требований к стажу для права на оформление будущей пенсии, некоторым его считают в тройном размере. Соответствующей возможностью могут воспользоваться только некоторые категории граждан.

пенсии ПФУ военные стаж военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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