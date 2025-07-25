Пенсии не урежут — что стоит знать украинцам во время войны

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане могут воспользоваться правом не учитывать месяцы с минимальными доходами в период военного положения при определении размера пенсии. Такой подход позволит рассчитывать на большие выплаты, несмотря на низкий заработок.

Это предусмотрено законом 2506-IX, который приняли в начале войны.

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Низкие доходы не скажутся на будущей пенсии

Речь идет о законе "О внесении изменения в статью 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по оптимизации зарплаты при исчислении пенсии за периоды стажа во время военного положения.

Такая поправка позволяет не учитывать периоды с низким доходом, которые пришлись на время войны, при определении размера пенсии.

Внесение изменений в законодательство было продиктовано необходимостью поддержать граждан во время полномасштабной войны, ведь некоторые из них остались без работы или стали получать меньше. Таким образом, подобные экономические трудности, вызванные войной, не скажутся на выплатах во время заслуженного отдыха.

Также страховой стаж за этот период будет полностью сохранен, необходимый для назначения пенсионной выплаты.

До войны именно периоды безработицы или низких доходов могли существенно подорвать размер будущей пенсии.

В связи с этим, граждане, которые попали в затруднительное положение, могут законно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой исключения периода военного положения из расчета собственной зарплаты.

Другие способы повлиять на размер пенсионных выплат

Существуют другие механизмы, призванные корректировать будущий размер пенсионной выплаты. А именно:

право на исключение из периодов начисления зарплаты до 60 календарных месяцев (пяти лет) стажа подряд с наименьшими доходами в течение всей трудовой деятельности. Это позволит забрать годы с низкой зарплатой, что позволит увеличить общий коэффициент собственной зарплаты, от которого зависит размер пенсии;

зачисление полученных доходов до 2000 года. Если у гражданина была высокая официальная зарплата до 1 июля 2000 года (до запуска системы персонифицированного учета), то будет иметь право на основе справки с предприятия о таком доходе просить ПФУ включить его в расчет пенсионной выплаты.

Ранее мы рассказывали, что в Украине некоторые профессии предусматривают максимальную пенсионную выплату, которая зависит от уровня прожиточного минимума на этот год. В ПФУ объяснили, кто имеет право и какие изменения ввели до конца войны.

Также мы писали, кто из граждан может претендовать на минимальную пенсию в размере 60-100% от средней зарплаты. Речь идет о лицах с инвалидностью, пострадавших от аварии на ЧАЭС.