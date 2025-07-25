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Головна Фінанси Майбутні пенсії — чи вплинуть низькі доходи під час війни

Майбутні пенсії — чи вплинуть низькі доходи під час війни

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:10
Пенсії не уріжуть — що варто знати українцям під час війни
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни можуть скористатися правом не враховувати місяці з мінімальними доходами у період воєнного стану під час визначення розміру пенсії. Такий підхід дозволить розраховувати на більші виплати, попри низький заробіток.

Це передбачено законом 2506-IX, який ухвалили на початку війни.

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Низькі доходи не позначаться на майбутній пенсії

Йдеться про закон "Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо оптимізації зарплати при обчисленні пенсії за періоди стажу під час воєнного стану.

Така поправка дозволяє не враховувати періоди з низьким доходом, які припали на час війни у разі визначення розміру пенсії. 

Внесення змін до законодавства було продиктоване потребою підтримати громадян під час повномасштабної війни, адже дехто з них залишився без роботи, або став отримувати менше. Таким чином, подібні економічні труднощі, спричинені війною, не позначаться на виплатах під час заслуженого відпочинку.

Також страховий стаж за цей період буде повністю збережено, необхідний для призначення пенсійної виплати.

До війни саме періоди безробіття чи низьких доходів могли суттєво підірвати розмір майбутньої пенсії. 

У зв'язку з цим, громадяни, які потрапили у скрутне становище, можуть законно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із проханням виключення періоду воєнного стану з розрахунку власної зарплати. 

Інші способи вплинути на розмір пенсійних виплат

Існують інші механізми, покликані корегувати майбутній розмір пенсійної виплати. А саме:

  • право на виключення з періодів нарахування зарплати до 60 календарних місяців (п’яти років) стажу поспіль з найменшими доходами протягом усієї трудової дільності. Це дозволить забрати роки з низькою зарплатою, що дасть змогу збільшити загальний коефіцієнт власної зарплати, від якого залежить розмір пенсії;
  • зарахування отриманих доходів до 2000 року. Якщо у громадянина була висока офіційна зарплата до 1 липня 2000 року (до запуску системи персоніфікованого обліку), то матиме право на основі довідки з підприємства про такий дохід просити ПФУ включити його до розрахунку пенсійної виплати. 

Раніше ми розповідали, що в Україні деякі професії передбачають максимальну пенсійну виплату, що залежить від рівня прожиткового мінімуму на цей рік. У ПФУ пояснили, хто має право та які зміни запровадили до кінця війни. 

Також ми писали, хто з громадян може претендувати на мінімальну пенсію у розмірі 60-100% від середньої зарплати. Йдеться про осіб з інвалідністю, які постраждали від аварії на ЧАЕС. 

зарплати виплати пенсії гроші збільшення пенсії
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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