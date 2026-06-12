Работа по совместительству: как на самом деле рассчитывается стаж в Украине

Пожилая женщина на улице, трудовая книжка в руке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Работали и днём, и ночью, а в трудовой книжке — всего одна строчка. Сегодня многие украинцы совмещают несколько работ, чтобы быстрее накопить страховой стаж. Однако двойная занятость не означает двойной страховой стаж, который влияет на размер пенсии.

Как учитывается работа на нескольких местах одновременно, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пенсионного юриста Михаила Вулаха.

По его словам, ключевым является не количество рабочих мест, а уплата единого социального взноса.

"Пенсионный стаж — это не просто количество лет, которые вы проработали. Это период, за который был уплачен единый социальный взнос в минимальном размере", — объясняет Михаил Вулах.

Как рассчитывают стаж у совместителей

Если человек работает одновременно на двух предприятиях, и с каждой зарплаты работодатель уплачивает ЕСВ, это не означает, что стаж удваивается. Один календарный месяц все равно считается как один месяц стажа.

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В то же время двойная занятость может влиять не на продолжительность стажа, а на размер будущей пенсии. Чем больше взносов — тем выше начисления.

Когда месяц могут не зачесть

Отдельная ситуация возникает, когда ставка на каждой работе ниже минимальной. В таком случае взносы в Пенсионный фонд могут не достигать установленного минимального уровня.

"Если на всех ваших работах зарплата ниже минимальной, взносы тоже будут меньше норматива. И это влияет на зачисление месяца в страховой стаж", — объясняет Вулах.

Например, человек получает 3 000 гривен на одной работе и 6 000 — на другой. Если с обоих доходов уплачен ЕСВ, общая сумма взносов может превышать минимальную базу.

"В таком случае вы фактически формируете полный страховой месяц, потому что сумма взносов превышает минимальный порог", — говорит юрист.

Если же даже в сумме ваши взносы не дотягивают до установленного уровня, этот месяц могут вообще исключить из стажа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что даже официальная работа не гарантирует правильный учет страхового стажа. Из-за ошибок ПФУ могут не зачесть месяцы или даже годы работы. Это влияет не только на размер будущей пенсии, но и на право выйти на заслуженный отдых в установленный срок.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы с большим трудовым стажем могут оформить статус ветерана труда и получить дополнительные социальные гарантии. Для них предусмотрены медицинские, жилищные и другие льготы, в частности право на санаторно-курортное лечение, внеочередное обслуживание и некоторые налоговые льготы.