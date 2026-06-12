Робота за сумісництвом: як насправді рахується стаж в Україні

Літня жінка на вулиці, трудова книжка у руці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Працювали і вдень, і вночі, а в трудовій книжці — лише один рядок. Сьогодні чимало українців поєднують кілька робіт, щоб швидше накопичити страховий стаж. Проте подвійна зайнятість не означає подвійний страховий стаж, який впливає на пенсію.

Як враховується праця на кількох місцях одночасно, розповідає Новини.LIVE з посиланням на пенсійного юриста Михайла Вулаха.

За його словами, ключовим є не кількість робочих місць, а сплата єдиного соціального внеску.

"Пенсійний стаж — це не просто кількість років, які ви пропрацювали. Це період, за який було сплачено єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі", — пояснює Михайло Вулах.

Як рахують стаж сумісникам

Якщо людина працює одночасно на двох підприємствах, і з кожної зарплати роботодавець сплачує ЄСВ, це не означає, що стаж подвоюється. Один календарний місяць усе одно рахується як один місяць стажу.

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Водночас подвійна зайнятість може впливати не на тривалість стажу, а на розмір майбутньої пенсії. Чим більші внески — тим вищі нарахування.

Коли місяць можуть не зарахувати

Окрема ситуація виникає, коли ставка на кожній роботі нижча за мінімальну. У такому випадку внески до Пенсійного фонду можуть не досягати встановленого мінімального рівня.

"Якщо на всіх ваших роботах зарплата нижча за мінімальну, внески теж будуть меншими за норматив. І це впливає на зарахування місяця до страхового стажу", — пояснює Вулах.

Наприклад, людина отримує 3 000 гривень на одній роботі та 6 000 — на іншій. Якщо з обох доходів сплачено ЄСВ, загальна сума внесків може перевищувати мінімальну базу.

"У такому випадку ви фактично формуєте повний страховий місяць, бо сума внесків перевищує мінімальний поріг", — каже юрист.

Якщо ж навіть сумарно ваші внески не дотягують до встановленого рівня, цей місяць можуть взагалі викреслити зі стажу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навіть офіційна робота не гарантує правильний облік страхового стажу. Через помилки ПФУ можуть не зарахувати місяці чи навіть роки роботи. Це впливає не лише на розмір майбутньої пенсії, а й на право вийти на заслужений відпочинок у визначений термін.

Також Новини.LIVE писали, що українці з великим трудовим стажем можуть оформити статус ветерана праці та отримати додаткові соціальні гарантії. Для них передбачені медичні, житлові та інші пільги, зокрема право на санаторно-курортне лікування, позачергове обслуговування та деякі податкові послаблення.