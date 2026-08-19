Выплаты на зимний период: кто и где сможет получить 19 400 грн

Помощь в 19 400 грн на зиму: кто получит и список документов
В августе 2026 года Международный комитет Красного Креста (МККК) в одной из северных областей будет предоставлять денежную помощь в размере 19 400 грн. Вскоре начнется регистрация для участия в программе поддержки населения, рассчитанной на зимний период, в частности на покупку дров, угля, брикетов и других материалов для отопления.
О том, кто сможет получить такие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому доступна денежная помощь в размере 19 400 грн на зиму
По информации одного из городских советов, речь идет о реализации программы поддержки населения в зимний период от Международного комитета Красного Креста в Корюковской громаде Черниговской области.
"В ближайшее время начнется регистрация на участие в программе поддержки населения в зимний период. Программа предусматривает предоставление денежной помощи домохозяйствам для преодоления сложных зимних условий", — говорится в сообщении.
В рамках инициативы будет предоставлена денежная помощь в размере 19 400 грн на каждое домохозяйство независимо от количества проживающих в нем лиц. Средства можно будет использовать на:
- покупку дров/угля/брикетов/других материалов для отопления;
- оплату доставки топлива;
- оплату услуг газоснабжения/электроснабжения, если в жилье используется такой тип отопления;
- покрытие других неотложных/непредвиденных нужд домохозяйства зимой.
Финансовой поддержкой смогут воспользоваться наиболее уязвимые домохозяйства и население, непосредственно пострадавшее от войны.
Чтобы стать потенциальным участником программы, необходимо соответствовать основным условиям программы:
- фактическое проживание в Корюковской громаде;
- доход на каждого члена домохозяйства не превышает 8 650 грн до налогообложения;
- не получали аналогичную помощь на твердое топливо или другую зимнюю помощь на отопительный период 2026–2027 годов от других организаций или фондов.
Также домохозяйство должно соответствовать как минимум одному из следующих критериев:
- Один из членов семьи потерял работу после 24 февраля 2022 года и является безработным;
- Домохозяйства состоят из лиц в возрасте 50–64 лет, не имеющих никаких источников дохода;
- Многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- Домохозяйства, в которых проживают одинокие отцы или матери;
- Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью I и II группы;
- Домохозяйства, в которых проживают люди в возрасте от 60 лет.
Как зарегистрироваться для участия в программе помощи
Граждане должны заранее подготовить необходимый пакет документов для получения помощи от Международного комитета Красного Креста в Корюковской громаде Черниговской области. Речь идет о:
- Паспорт лица, которое будет получателем выплат;
- Идентификационные коды всех членов семьи и свидетельства о рождении детей;
- Документ с информацией о доходах всех членов домохозяйства;
- Справка, подтверждающая факт постоянного проживания в населенном пункте;
- Банковские реквизиты (формат IBAN) на имя регистрируемого лица;
- Дополнительные документы, подтверждающие наличие категории уязвимости.
Точный адрес и дату регистрации объявят дополнительно.
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Еще Новини.LIVE писали, что БФ "Каритас Украины" при поддержке правительства Соединенных Штатов оказывает жителям Запорожской области помощь в размере 10 800 грн. Такие выплаты будет иметь каждый член семьи. Домохозяйства из пяти человек получат до 54 000 грн. Единовременные выплаты рассчитаны на покрытие основных потребностей в течение шести месяцев. Для регистрации необходимо подать заявку через онлайн-форму.