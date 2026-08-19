Выплаты на зимний период: кто и где сможет получить 19 400 грн

Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года Международный комитет Красного Креста (МККК) в одной из северных областей будет предоставлять денежную помощь в размере 19 400 грн. Вскоре начнется регистрация для участия в программе поддержки населения, рассчитанной на зимний период, в частности на покупку дров, угля, брикетов и других материалов для отопления.

О том, кто сможет получить такие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь в размере 19 400 грн на зиму

По информации одного из городских советов, речь идет о реализации программы поддержки населения в зимний период от Международного комитета Красного Креста в Корюковской громаде Черниговской области.

"В ближайшее время начнется регистрация на участие в программе поддержки населения в зимний период. Программа предусматривает предоставление денежной помощи домохозяйствам для преодоления сложных зимних условий", — говорится в сообщении.

В рамках инициативы будет предоставлена денежная помощь в размере 19 400 грн на каждое домохозяйство независимо от количества проживающих в нем лиц. Средства можно будет использовать на:

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покупку дров/угля/брикетов/других материалов для отопления;

оплату доставки топлива;

оплату услуг газоснабжения/электроснабжения, если в жилье используется такой тип отопления;

покрытие других неотложных/непредвиденных нужд домохозяйства зимой.

Финансовой поддержкой смогут воспользоваться наиболее уязвимые домохозяйства и население, непосредственно пострадавшее от войны.

Чтобы стать потенциальным участником программы, необходимо соответствовать основным условиям программы:

фактическое проживание в Корюковской громаде;

доход на каждого члена домохозяйства не превышает 8 650 грн до налогообложения;

не получали аналогичную помощь на твердое топливо или другую зимнюю помощь на отопительный период 2026–2027 годов от других организаций или фондов.

Также домохозяйство должно соответствовать как минимум одному из следующих критериев:

Один из членов семьи потерял работу после 24 февраля 2022 года и является безработным; Домохозяйства состоят из лиц в возрасте 50–64 лет, не имеющих никаких источников дохода; Многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; Домохозяйства, в которых проживают одинокие отцы или матери; Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью I и II группы; Домохозяйства, в которых проживают люди в возрасте от 60 лет.

Как зарегистрироваться для участия в программе помощи

Граждане должны заранее подготовить необходимый пакет документов для получения помощи от Международного комитета Красного Креста в Корюковской громаде Черниговской области. Речь идет о:

Паспорт лица, которое будет получателем выплат;

Идентификационные коды всех членов семьи и свидетельства о рождении детей;

Документ с информацией о доходах всех членов домохозяйства;

Справка, подтверждающая факт постоянного проживания в населенном пункте;

Банковские реквизиты (формат IBAN) на имя регистрируемого лица;

Дополнительные документы, подтверждающие наличие категории уязвимости.

Точный адрес и дату регистрации объявят дополнительно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что отдельные категории граждан с инвалидностью I–III группы смогут получить разовую выплату в размере до 800 000 грн. В частности, теперь на помощь может рассчитывать более широкий круг лиц, а также в случае изменения группы инвалидности предусмотрены доплаты разницы между ранее назначенной и новой суммой выплаты.

Еще Новини.LIVE писали, что БФ "Каритас Украины" при поддержке правительства Соединенных Штатов оказывает жителям Запорожской области помощь в размере 10 800 грн. Такие выплаты будет иметь каждый член семьи. Домохозяйства из пяти человек получат до 54 000 грн. Единовременные выплаты рассчитаны на покрытие основных потребностей в течение шести месяцев. Для регистрации необходимо подать заявку через онлайн-форму.