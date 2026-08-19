Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортКиевПолитикаОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь в 19 400 грн на зиму: кто получит и список документов

Помощь в 19 400 грн на зиму: кто получит и список документов

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 11:00
Выплаты на зимний период: кто и где сможет получить 19 400 грн
Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года Международный комитет Красного Креста (МККК) в одной из северных областей будет предоставлять денежную помощь в размере 19 400 грн. Вскоре начнется регистрация для участия в программе поддержки населения, рассчитанной на зимний период, в частности на покупку дров, угля, брикетов и других материалов для отопления.

О том, кто сможет получить такие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь в размере 19 400 грн на зиму

По информации одного из городских советов, речь идет о реализации программы поддержки населения в зимний период от Международного комитета Красного Креста в Корюковской громаде Черниговской области.

"В ближайшее время начнется регистрация на участие в программе поддержки населения в зимний период. Программа предусматривает предоставление денежной помощи домохозяйствам для преодоления сложных зимних условий", — говорится в сообщении.

В рамках инициативы будет предоставлена денежная помощь в размере 19 400 грн на каждое домохозяйство независимо от количества проживающих в нем лиц. Средства можно будет использовать на:

Читайте также:
  • покупку дров/угля/брикетов/других материалов для отопления;
  • оплату доставки топлива;
  • оплату услуг газоснабжения/электроснабжения, если в жилье используется такой тип отопления;
  • покрытие других неотложных/непредвиденных нужд домохозяйства зимой.

Финансовой поддержкой смогут воспользоваться наиболее уязвимые домохозяйства и население, непосредственно пострадавшее от войны.

Чтобы стать потенциальным участником программы, необходимо соответствовать основным условиям программы:

  • фактическое проживание в Корюковской громаде;
  • доход на каждого члена домохозяйства не превышает 8 650 грн до налогообложения;
  • не получали аналогичную помощь на твердое топливо или другую зимнюю помощь на отопительный период 2026–2027 годов от других организаций или фондов.

Также домохозяйство должно соответствовать как минимум одному из следующих критериев:

  1. Один из членов семьи потерял работу после 24 февраля 2022 года и является безработным;
  2. Домохозяйства состоят из лиц в возрасте 50–64 лет, не имеющих никаких источников дохода;
  3. Многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
  4. Домохозяйства, в которых проживают одинокие отцы или матери;
  5. Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью I и II группы;
  6. Домохозяйства, в которых проживают люди в возрасте от 60 лет.

Как зарегистрироваться для участия в программе помощи

Граждане должны заранее подготовить необходимый пакет документов для получения помощи от Международного комитета Красного Креста в Корюковской громаде Черниговской области. Речь идет о:

  • Паспорт лица, которое будет получателем выплат;
  • Идентификационные коды всех членов семьи и свидетельства о рождении детей;
  • Документ с информацией о доходах всех членов домохозяйства;
  • Справка, подтверждающая факт постоянного проживания в населенном пункте;
  • Банковские реквизиты (формат IBAN) на имя регистрируемого лица;
  • Дополнительные документы, подтверждающие наличие категории уязвимости.

Точный адрес и дату регистрации объявят дополнительно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что отдельные категории граждан с инвалидностью I–III группы смогут получить разовую выплату в размере до 800 000 грн. В частности, теперь на помощь может рассчитывать более широкий круг лиц, а также в случае изменения группы инвалидности предусмотрены доплаты разницы между ранее назначенной и новой суммой выплаты.

Еще Новини.LIVE писали, что БФ "Каритас Украины" при поддержке правительства Соединенных Штатов оказывает жителям Запорожской области помощь в размере 10 800 грн. Такие выплаты будет иметь каждый член семьи. Домохозяйства из пяти человек получат до 54 000 грн. Единовременные выплаты рассчитаны на покрытие основных потребностей в течение шести месяцев. Для регистрации необходимо подать заявку через онлайн-форму.

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации