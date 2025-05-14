Тарифы на свет и газ в Украине — что будет с ценами в ближайшее время

Человек держит в руке банкноты по 500 и 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на то, что Украина, возможно, увеличит объемы импорта электроэнергии и газа в 2025 году, населению можно не переживать относительно подорожания коммунальных услуг. Так, тарифы останутся на прежнем уровне.

Об этом заявил в эфире программы Ранок.LIVE народный депутат Владимир Крейденко.

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По словам Крейденко, тарифы на газ и электроэнергию для украинцев не планируют пересматривать в ближайшее время.

"Есть фиксированная цена на ночной и дневной тарифы, поэтому люди будут получать электроэнергию по этим тарифам независимо от того, за какие средства Украина закупает ток у стран-партнеров", — сказал народный избранник.

Депутат добавил, что еще на этапе планирования бюджета государство учло все риски. К вопросу поднятия цен парламент вернется только в случае чрезвычайной ситуации.

"Тогда мы уже будем регулировать или менять Бюджетный кодекс", — подчеркнул Владимир Крейденко.

Отметим, что фиксированный тариф на свет в Украине сейчас — 4,32 грн/кВт-час. Относительно ночного тарифа, то он установлен для граждан на уровне 2,16 грн/кВт-ч (в период с 23:00 до 07:00).

Газ для потребителей, которые являются клиентами компании Нафтогаз, до 30 апреля 2026 года будет стоить 7,96 грн за куб. м.

Что еще стоит знать

Бытовые потребители в Украине могут платить за отопление не только зимой, но и даже в теплое время года. Так называемая модель двухставочных тарифов позволяет равномерно распределять платежи, хотя в нашей стране с этой системой часто возникает путаница.

Как пояснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, когда в доме есть счетчик, зимой можно точно посчитать, сколько тепла потреблено. Но с двухставочным тарифом так посчитать уже не получится — система становится сложной и непонятной.

Напомним, что социально уязвимые граждане могут пользоваться рядом государственных льгот в 2025 году. Известно, кто из украинцев относится к этой категории. Узнавайте также, как правильно посчитать, сколько будет стоить доставка газа.