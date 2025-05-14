Тарифи на світло і газ в Україні — що буде з цінами найближчим часом

Людина тримає у руці банкноти по 500 і 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри те, що Україна, можливо, збільшить обсяги імпорту електроенергії та газу у 2025 році, населенню можна не переживати щодо подорожчання комунальних послуг. Так, тарифи залишаться на попередньому рівні.

Про це заявив в етері програми Ранок.LIVE народний депутат Володимир Крейденко.

Реклама

Читайте також:

Тарифи на газ та електроенергію у 2025 році — що відомо

За словами Крейденка, тарифи на газ та електроенергію для українців не планують переглядати найближчим часом.

"Є фіксована ціна на нічний і денний тарифи, тож люди отримуватимуть електроенергію за цими тарифами незалежно від того, за які кошти Україна закуповує струм у країнах-партнерах", — сказав народний обранець.

Депутат додав, що ще на етапі планування бюджету держава врахувала всі ризики. До питання підняття цін парламент повернеться лише у випадку надзвичайної ситуації.

"Тоді ми вже будемо регулювати чи змінювати Бюджетний кодекс", — підкреслив Володимир Крейденко.

Зауважимо, що фіксований тариф на світло в Україні зараз — 4,32 грн/кВт-год. Щодо нічного тарифу, то він встановлений для громадян на рівні 2,16 грн/кВт-год (в період з 23:00 до 07:00).

Газ для споживачів, які є клієнтами компанії Нафтогаз, до 30 квітня 2026 року коштуватиме 7,96 грн за куб. м.

Що ще варто знати

Побутові споживачі в Україні можуть платити за опалення не тільки взимку, а й навіть у теплу пору року. Так звана модель двоставкових тарифів дозволяє рівномірно розподіляти платежі, хоча у нашій країні з цією системою часто виникає плутанина.

Як пояснив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, коли в будинку є лічильник, взимку можна точно порахувати, скільки тепла спожито. Але з двоставковим тарифом так порахувати вже не вийде — система стає складною і незрозумілою.

Нагадаємо, що соціально вразливі громадяни можуть користуватися низкою державних пільг у 2025 році. Відомо, хто з українців належить до цієї категорії. Дізнавайтесь також, як правильно порахувати, скільки коштуватиме доставка газу.