Коммуналка в Украине в 2025 году — где выплачивают 5 тысяч гривен и на каких условиях

Женщина считает купюры по 1 тыс. грн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Ивано-Франковской области семьям военных в 2025 году будут предоставлять финансовую помощь, благодаря которой они смогут оплатить коммунальные услуги. Выплату можно получить только раз в год.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦНАПа в Ивано-Франковске.

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На выплаты, кроме семей военнослужащих, которые не являются участниками боевых действий, могут также рассчитывать внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Так, один раз в год они могут подать заявку на выплату 5 тыс. грн, чтобы покрыть расходы на коммуналку.

Условия получения выплаты являются следующими:

у военнослужащего есть справка о постоянно регистрации или статус ВПЛ в Ивано-Франковской общине;

у военнослужащего нет справки об участии в боевых действиях, также ему не предоставляли льготы на коммуналку.

Чтобы оформить финансовую помощь, семьям военнослужащих нужно подать заявление в любой ЦНАП Ивано-Франковской громады.

О чем еще стоит знать

В марте 2025 года тарифы на большинство коммунальных услуг в Украине не претерпят изменений. Однако некоторые коррективы все же произойдут.

Например, некоторым потребителям придется платить больше за газ. Все потому, что домохозяйствам нужно будет оплачивать не две, а три квитанции.

Дополнительный платеж поступит жителям многоквартирных домов. Он связан с техническим обслуживанием газовых сетей здания.

Напомним, что отопительный сезон в Украине длится, как правило, до 15 апреля. Однако в 2025 году отопление в домах могут отключить раньше.

Также мы рассказывали, что украинцам, которые не могут в полном объеме платить за коммунальные услуги, государство предоставляет субсидии. Однако эту помощь могут отменить.