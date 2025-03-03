Коммуналка в Украине в 2025 году — где выплачивают 5 тысяч гривен и на каких условиях

Только раз в год — как получить 5 тыс. гривен на коммуналку
В Ивано-Франковской области семьям военных в 2025 году будут предоставлять финансовую помощь, благодаря которой они смогут оплатить коммунальные услуги. Выплату можно получить только раз в год.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦНАПа в Ивано-Франковске.
Кто из украинцев получит деньги на коммуналку
На выплаты, кроме семей военнослужащих, которые не являются участниками боевых действий, могут также рассчитывать внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Так, один раз в год они могут подать заявку на выплату 5 тыс. грн, чтобы покрыть расходы на коммуналку.
Условия получения выплаты являются следующими:
- у военнослужащего есть справка о постоянно регистрации или статус ВПЛ в Ивано-Франковской общине;
- у военнослужащего нет справки об участии в боевых действиях, также ему не предоставляли льготы на коммуналку.
Чтобы оформить финансовую помощь, семьям военнослужащих нужно подать заявление в любой ЦНАП Ивано-Франковской громады.
О чем еще стоит знать
В марте 2025 года тарифы на большинство коммунальных услуг в Украине не претерпят изменений. Однако некоторые коррективы все же произойдут.
Например, некоторым потребителям придется платить больше за газ. Все потому, что домохозяйствам нужно будет оплачивать не две, а три квитанции.
Дополнительный платеж поступит жителям многоквартирных домов. Он связан с техническим обслуживанием газовых сетей здания.
Напомним, что отопительный сезон в Украине длится, как правило, до 15 апреля. Однако в 2025 году отопление в домах могут отключить раньше.
Также мы рассказывали, что украинцам, которые не могут в полном объеме платить за коммунальные услуги, государство предоставляет субсидии. Однако эту помощь могут отменить.
Читайте Новини.LIVE!