Комуналка в Україні у 2025 році — де виплачують 5 тисяч гривень і на яких умовах

Жінка рахує купюри по 1 тис. грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Івано-Франківській області сім’ям військових у 2025 році надаватимуть фінансову допомогу, завдяки якій вони зможуть оплатити комунальні послуги. Виплату можна отримати лише раз на рік.

Про це повідомили у пресслужбі ЦНАПу у Івано-Франківську.

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На виплати, крім сімей військовослужбовців, які не є учасниками бойових дій, можуть також розраховувати внутрішньо переміщені особи (ВПО). Так, один раз на рік вони можуть подати заявку на виплату 5 тис. грн, щоби покрити витрати на комуналку.

Умови отримання виплати є такими:

у військовослужбовця є довідка про постійно реєстрацію або статус ВПО у Івано-Франківській громаді;

у військовослужбовця нема довідки про участь у бойових діях, також йому не надавали пільги на комуналку.

Щоби оформити фінансову допомогу, сім'ям військовослужбовців потрібно подати заяву в будь-який ЦНАП Івано-Франківської громади.

Про що ще варто знати

У березні 2025 року тарифи на більшість комунальних послуг в Україні не зазнають змін. Однак деякі корективи все ж відбудуться.

Наприклад, деяким споживачам доведеться платити більше за газ. Усе тому, що домогосподарствам потрібно буде оплачувати не дві, а три квитанції.

Додатковий платіж надійде мешканцям багатоквартирних будинків. Він пов'язаний із технічним обслуговуванням газових мереж будівлі.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Україні триває, як правило, до 15 квітня. Однак у 2025 році опалення в будинках можуть відключити раніше.

Також ми розповідали, що українцям, які не можуть у повному обсязі платити за комунальні послуги, держава надає субсидії. Однак цю допомогу можуть скасувати.

