Закон о хранении дров – кто может прийти с проверкой

Дрова во дворе. Фото: из открытых источников

В Украине парламент принял новый закон, запрещающий хранить дома дрова более чем на 30 тысяч гривен без документов. Если вы нарушили закон — штраф или тюрьма.

Кто может прийти к вам домой с проверкой, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Запрет на хранение дров

"Право на проведение проверок имеют представители правоохранительных органов (например, полиции) или представители Государственной экологической инспекции, действующие на основе судебных постановлений или в определенных законом случаях, когда имеются обоснованные подозрения в правонарушении. Захождение на частную территорию без согласия владельца возможно только с определением суда", — объяснила юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Если у представителей соответствующих органов нет определения суда, граждане имеют право не допускать проверяющих в частную собственность.

Напомним, в Украине можно официально приобрести дрова разными способами. Если заказывать через интернет, можно воспользоваться магазином "ДроваЄ".