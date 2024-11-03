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За вирубку дерев та зберігання дров загрожують чималі штрафи

3 листопада 2024 14:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штрафи до 34 тис. грн та ув'язнення — що треба знати про незаконне зберігання дров
Заготовка дров. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Якщо українці помічають на узбіччі дороги гілки чи стовбури дерев, їх не можна забирати додому для обігріву. Правоохоронці можуть запитати документи, що підтверджують законність отримання дров. В умовах воєнного стану за значну шкоду лісовим насадженням порушники можуть отримати штраф або навіть опинитися в тюрмі на термін до 10 років.

Про це розповів адвокат Олексій Кінебас в коментарі "Суспільному".

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Детальніше про покарання за зберігання дров без документів

У селі на Чернігівщині, наприклад, можуть покарати всіх громадян, якщо не буде доказів законності дров, куплених влітку чи на початку осені. Кінебас прокоментував випадок, коли подружжя може отримати покарання за дрова без документів, якщо набуде чинності закон, прийнятий Верховною Радою 10 жовтня. 

Якщо, наприклад, подружжя привезло деревину на загальну суму понад 30 тис. грн і не має документів про законність її придбання (купили у продавця з дозволом на вирубку або мали такий дозвіл), це може призвести до санкцій. Адвокат зазначив, що раніше карали за незаконну вирубку, а тепер — і за зберігання незаконно здобутого.

"Навіть якщо є один стовбур, одне дерево, один пеньок, то теоретично можна говорити про те, що це деревина і ця деревина має мати документи, де ви її взяли. Все залежить від вартості пошкодженої деревини та обставин. Якщо знищення дерев та чагарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, то покарання прописане суворіше", — уточнив він.

На яку сумму можуть оштрафувати

Адвокат пояснив, які покарання можуть загрожувати громадянам за незаконні дрова:

  • За зберігання або збут дров на суму від 30 тис. грн передбачено штраф у розмірі від 34 тис. грн або ув'язнення на термін до п'яти років, якщо шкода буде істотною.
  • За зберігання дров на суму менш як 30 тис. грн, навіть якщо це буде один стовбур, передбачена адміністративна відповідальність і штраф.
  • За знищення дерев та чагарників в умовах воєнного стану, якщо це призвело до тяжких наслідків, можна отримати тюремне покарання від 7 до 10 років.

Деталі законопроєкту №9665, прийнятого народними депутатами 10 жовтня, можна знайти на порталі парламенту за посиланням. У тексті зазначається, що до Кримінального кодексу буде додано статтю 246-1, яка уточнює, яка шкода вважається істотною, а яка тяжкою. Президент України Володимир Зеленський отримав документ 15 жовтня і мав підписати його до 30 жовтня. Однак, оскільки підпису досі немає, закон ще не набрав чинності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мовний омбудсман Тарас Кремінь заявив, що в Україні порушникам мовного закону доведеться заплатити чималий штраф. Однак санкції застосовуватимуть не одразу.

Ми також писали, що при досягненні 25 та 45 років українці зобов’язані вклеювати нові фотографії у свій паспорт у формі книжечки, що відповідають їх віку. Ця вимога є обов'язковою, і на це відводиться один місяць. Якщо особа не вклеїть фото вчасно або не замінить паспорт на новий, документ вважається недійсним і це загрожує штрафом.

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